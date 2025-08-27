Preocupación mundial por la salud actual de La Chilindrina

En los últimos días, María Antonieta de las Nieves, célebre por su papel como “La Chilindrina” en El Chavo del 8, fue hospitalizada de urgencia. A pesar del hermetismo de su familia sobre el estado de salud de la actriz, una fuente anónima reveló a la revista TVNotas que el ingreso se debió a una crisis de ansiedad. Según la información, de las Nieves, de 78 años y residente en un hogar, “se puso agresiva” y recibió medicación para estabilizarla.

La versión filtrada a la prensa obligó a la hija de la actriz, Verónica Fernández, a emitir un comunicado para aclarar la situación. Fernández desmintió la gravedad de lo reportado y explicó que su madre sufrió una baja de sodio. “Se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien. Aquí está en la casa, está muy bien”, declaró, buscando calmar la preocupación de los fanáticos de la popular sitcom creada por Roberto Gómez Bolaños.

La noticia del estado de salud de la actriz generó revuelo, especialmente porque hace poco se la vio en la serie de Max, Chespirito: sin querer queriendo, que retrata la vida y obra del creador de icónicos personajes como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado. Además, el hecho se produce poco más de un mes después de que María Antonieta de las Nieves revelara detalles sobre su conflictiva relación con la actriz Florinda Meza, su compañera de reparto.

¿Qué problema de salud tiene La Chilindrina?

En una entrevista con el programa Ventaneando, la intérprete de La Chilindrina aseguró que nunca tuvo una buena relación con Meza, a pesar de las décadas que trabajaron juntas. Un ejemplo de la tensión entre ambas ocurrió durante una gira en Argentina. Según relató, la hostilidad de Meza se evidenció cuando, en un control aduanero en México, Meza delató que su compañera llevaba un abrigo de piel, lo que resultó en la confiscación de las prendas de ambas.

Este incidente, sumado a otras revelaciones, dio a entender que la relación entre ambas siempre fue fría y distante. A diferencia de su vínculo con Roberto Gómez Bolaños y otros miembros del elenco, de las Nieves aseguró que su trato con la intérprete de Doña Florinda “simplemente no se dio”. No obstante, la actriz ha demostrado un sentido del humor particular frente a la vida y la muerte, revelando que tiene todo planificado para su fallecimiento, incluyendo un ataúd con figuras de la Virgen de Guadalupe.