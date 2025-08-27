Pocito fue testigo de un emotivo evento con la presentación de la muestra fotográfica "Gloria, Honor y Gratitud", un tributo al legado deportivo del departamento. La exposición se llevó a cabo en el nuevo Salón de Actos Municipal, cuyas remodelaciones fueron inauguradas con esta destacada exposición.

El acto estuvo presidido por el intendente de Pocito, Fabian Aballay, quien estuvo acompañado por funcionarios del ejecutivo municipal, autoridades y miembros del Concejo Deliberante, la diputada departamental, vecinos y una nutrida presencia de deportistas pocitanos. Durante la presentación, el intendente Aballay destacó la importancia del evento al expresar: "Homenajeamos a deportistas, equipos y dirigentes que dejaron huella. Pocito, cuna de talentos y sueños deportivos. Orgullo que trasciende a todo San Juan".

La muestra, que invita a un recorrido por la memoria deportiva local, permanecerá abierta al público hasta el viernes 29 de agosto, en el horario de 9 a 13 horas. Quienes la visiten podrán observar a deportistas, equipos de Pocito y dirigentes de diferentes disciplinas, tanto de épocas pasadas como presentes, que han contribuido y siguen escribiendo la rica historia deportiva del departamento.

El intendente Aballay junto a los deportistas destacados.

Entre los deportistas destacados que se pueden apreciar en las fotografías se encuentran el atleta Jesús "Ñandú" Morales; los ciclistas Salvador Ortega, Ricardo Julio, Roberto "Gringo" Bernard, Luciano "Pato" Montivero, Alberto "Chato" Bravo y Nicolás Tivani; los futbolistas Juan José "Gallego" Pérez, Carlos "Pepillo" Rodríguez, Miguel "Negro" Gómez y Ramón "Pollolla" Aguilar. También se destaca la presencia de la integrante de Las Panteras (Selección Argentina de Vóley), Candelaria Herrera, y los hockistas campeones del mundo, Conti Acevedo y Ezequiel Mena.

Además de los ídolos individuales, la exposición incluye trofeos, camisetas y fotos históricas de equipos representativos de Pocito como Atenas, Aberastain, Picón, Juventud Unida, Carpinteria y el desaparecido Atlético Pocito, entre otros. También se visibilizan disciplinas como Patín Carrera, Atletismo, Karate, Handball y Rugby, que aportan su grano de arena a la identidad deportiva del departamento.

Un detalle particular y emotivo de la muestra es la inclusión del propio intendente Fabian Aballay, quien también "estará presente en la muestra fotográfica, en su etapa de jugador de vóley", integrando el equipo municipal que se consagró campeón sanjuanino en 1998.