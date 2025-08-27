Polémicas declaraciones del DT España para el Mundial 2026: Argentina en el medio

En una reciente entrevista con Radio Nacional de España, el director técnico de la selección española, Luis De la Fuente, compartió sus reflexiones sobre el próximo Mundial, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. El entrenador se refirió a la dificultad de competir al máximo nivel y la necesidad de evitar errores. “Ganar es muy difícil. Y hacerlo frente a selecciones de ese nivel es complejo. No hay que cometer errores”, afirmó, mostrando una gran conciencia del desafío que se avecina.

De la Fuente destacó la ambición de su equipo y su determinación para luchar por el título. “Lo importante es sentirnos capaces de pelear por un Mundial”, aseguró, y subrayó el arduo trabajo que queda por delante en los próximos meses. El técnico también mencionó la importancia de evitar lesiones en el camino, un factor crucial para cualquier equipo que aspire a la gloria en la Copa del Mundo.

Al hablar sobre el proceso de clasificación para el Mundial 2026, el DT de España reconoció la complejidad del camino. “No sé si será la más difícil, pero tenemos rivales muy competitivos. Existe una gran igualdad a nivel de selecciones”, comentó De la Fuente. También se refirió a las dificultades que enfrentan los futbolistas en septiembre, un mes particularmente exigente debido a los cambios de clubes y la falta de continuidad en la pretemporada. Pese a ello, destacó la mentalidad de su equipo: “Este equipo es insaciable y eso me da mucha tranquilidad”, agregó.

Ruidosas palabras del DT de España

La entrevista también abordó una polémica reciente relacionada con la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal. De la Fuente no dudó en salir en defensa de su joven jugador. “Lamine es un chico de 18 años, pero muy maduro”, sostuvo el técnico, elogiando la capacidad del futbolista para manejar la presión de debutar con la selección a una edad tan temprana. El entrenador instó a la prensa y a la afición a enfocarse en los valores positivos del fútbol, como el sacrificio y el talento.

Finalmente, De la Fuente enfatizó las cualidades de Yamal en el campo de juego, calificándolo de "genio" y elogiando su profesionalismo. “Deberíamos centrarnos en eso más que si se ha comprado un coche, una moto o lo ven con una novia”, sentenció. El entrenador dejó claro que, en su opinión, las acciones del jugador no merecen ninguna censura, reafirmando el respaldo del cuerpo técnico a la joven promesa del fútbol español.