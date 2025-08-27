Eduardo Desimone, el joven talento de San Juan, se encuentra en una instancia decisiva en La Voz Argentina y su continuidad en el programa depende completamente del apoyo del público. Durante la noche del martes 27 de agosto de 2025, volvió a deslumbrar en el escenario, esta vez con una conmovedora interpretación de “Usted se me llevó la vida”, un clásico popularizado por Alejandro Fernández.

Su actuación fue recibida con elogios unánimes por parte del jurado, quienes destacaron la profunda emoción que transmitió en cada verso. Soledad Pastorutti, una de las coaches, fue de las primeras en reconocer su impronta folklórica en la canción, mientras que el resto de los jurados también hizo hincapié en su versatilidad y su notable capacidad para conectar con la audiencia.

A pesar de su elogiada performance, Luck Ra, su coach, optó por elegir a otros participantes de su equipo para pasar directamente a la siguiente fase. Esta decisión colocó a Desimone entre los seis concursantes que deberán apelar al voto de la gente para continuar en la competencia. Junto a él, otros talentos como Enrique y Tomás Olmos, Camila Rizo Avellaneda, Nicolás Behringer, Jacqueline Medina y Lucía Lencina, también esperan el respaldo popular.

El conductor del programa, Nico Occhiato, fue el encargado de abrir oficialmente la votación, que se presenta como la clave para asegurar el lugar de Eduardo en la próxima etapa. Para apoyar al joven sanjuanino, el público tiene diversas opciones:

