Las fuerzas de seguridad y autoridades judiciales de Argentina y otros países llevaron a cabo un operativo coordinado de gran escala denominado “Operación Internacional Aliados por la Infancia 5”. El objetivo central de esta iniciativa es combatir y desarticular las redes de transmisión y producción de material de abuso sexual infantil.

La operación incluyó 49 allanamientos simultáneos en Argentina, distribuidos en 12 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre las provincias involucradas se encuentran Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, San Juan, Santa Fe, Santa Cruz y Tucumán. Es importante destacar que, hasta el momento, no se han dado a conocer detalles específicos sobre las tareas investigativas realizadas en San Juan.

La acción no se limitó al territorio argentino, sino que se extendió al plano internacional con procedimientos en 14 países del continente americano, sumando un total de 15 naciones. Estos países incluyen Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.

Las pesquisas abarcaron diversas modalidades delictivas, incluyendo la descarga y distribución de material de abuso sexual infantil, la tenencia, la posible producción de dicho material y casos de grooming. Como resultado de estos allanamientos, se logró la identificación de trece personas sospechosas: doce varones y una mujer, cuyas edades oscilan entre los 29 y los 80 años. Además, se informó que dos menores de edad convivían con algunos de los identificados.

Durante los procedimientos, una persona fue detenida y se incautaron numerosos dispositivos electrónicos de gran interés para las investigaciones. Entre el material secuestrado se cuentan nueve computadoras, veintitrés dispositivos de almacenamiento, quince teléfonos móviles, una consola PlayStation 3 y una cámara HD.