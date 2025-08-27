El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico del tiempo para la provincia de San Juan, correspondiente a los días miércoles 27 y jueves 28 de agosto de 2025. El informe anticipa condiciones atmosféricas estables, con temperaturas características de la estación y una muy baja probabilidad de precipitaciones.

Para la jornada del miércoles 27, se prevé un día con cielo despejado por la mañana, evolucionando a algo nublado durante la tarde y la noche. La temperatura mínima se registrará en las primeras horas, con 8°C, mientras que la máxima alcanzará los 26°C durante la tarde. Para la noche, se estima una temperatura de 17°C. El viento será moderado por la mañana, con una velocidad entre 13 y 22 km/h proveniente del noroeste. Para el resto del día, se espera un viento más suave, de entre 7 y 12 km/h, que rotará del este durante la tarde para finalmente soplar desde el sur en la noche. La probabilidad de precipitación es nula para todo el día.

En cuanto al jueves 28 de agosto, las condiciones se mantendrán mayormente estables. La madrugada se presentará despejada, dando paso a una mañana y tarde parcialmente nubladas. Para la noche, se espera un cielo algo nublado. La probabilidad de lluvias permanece en 0% durante todo el período. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 6°C en la madrugada y una máxima de 25°C en la tarde. El viento se mantendrá constante y suave, con intensidades entre 7 y 12 km/h, soplando desde el sur en la madrugada y predominando del este durante el resto del día.