Mediante la Resolución 347/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional determinó los montos que percibirán en concepto de viáticos las autoridades de mesa, delegados judiciales y tecnológicos que desempeñen funciones durante las elecciones legislativas del 26 de octubre. Los importes fijados oscilan entre los $40.000 y los $120.000, representando un aumento significativo respecto de los comicios presidenciales de 2023.

Las personas designadas como autoridades de mesa recibirán una compensación de $40.000. Quienes, además, participen en las capacitaciones oficiales previas, obtendrán un adicional de $40.000, duplicando el monto base. Según se fundamenta en la resolución, este incentivo económico busca fomentar la formación "a fin de mejorar el desarrollo de los comicios".

Para los distintos tipos de delegados, los viáticos se establecieron de la siguiente manera: los delegados en los locales de votación percibirán $80.000; los delegados judiciales, encargados de remitir reportes de incidencias o información requerida por la Cámara Nacional Electoral, recibirán $40.000; y los delegados tecnológicos, responsables de controlar el sistema de verificación biométrica, cobrarán el monto más alto, $120.000.

El mecanismo de pago prevé modalidades tanto presenciales como electrónicas, con un plazo máximo de un año para realizar el cobro. La certificación del cumplimiento de las funciones corresponderá a la Justicia Nacional Electoral, que notificará los listados de beneficiarios al Correo Argentino. La coordinación general del operativo estará a cargo de la Vicejefatura de Gabinete del Interior.

Estos valores marcan un aumento considerable en comparación con las elecciones de 2023, donde las autoridades de mesa cobraron $7.000, con un adicional de $3.000 por capacitación, que se elevó a $10.000 en el balotaje. La medida tiene como objetivo garantizar la normalidad del proceso electoral y la participación requerida para los comicios.

Cuánto se cobrará en las elecciones nacionales