Aaron Anselmino, a Alemania: se confirmó su pase al Borussia Dortmund

En el último día del mercado de pases, el defensor argentino Aaron Anselmino ha concretado su futuro: jugará en la Bundesliga con el Borussia Dortmund. La noticia fue oficializada por el club alemán, que anunció la llegada del joven central en calidad de cedido desde el Chelsea. La operación, confirmada por el periodista César Luis Merlo, se concretó por un préstamo de un año sin opción de compra.

Anselmino, que no llegó a sumar minutos en el primer equipo del Chelsea, tendrá una oportunidad para ganar experiencia en un equipo competitivo de una de las ligas más importantes de Europa. Además de la Bundesliga, el defensor tendrá la posibilidad de participar en la UEFA Champions League. La noticia de su fichaje fue comunicada por el propio Borussia Dortmund a través de sus redes sociales, donde se reveló que el argentino llevará el dorsal número 28.

Publicidad

El zaguero de 19 años se unirá de inmediato a los entrenamientos bajo la dirección de Niko Kovac, con la esperanza de tener su debut en el próximo partido del equipo. El Borussia Dortmund viene de empatar 3-3 con el St. Pauli en la primera jornada de la Bundesliga, por lo que el próximo encuentro, este domingo 31 de agosto contra el Unión Berlín, podría ser el momento en que Anselmino se ponga la camiseta del club alemán por primera vez.

Aaron Anselmino tiene nuevo club

A pesar de no haber debutado con el primer equipo del Chelsea en la Premier League, Anselmino sí tuvo la oportunidad de participar en el Mundial de Clubes, torneo en el que el club londinense se consagró campeón. El argentino disputó sus primeros minutos con la camiseta del Chelsea en los octavos de final del certamen, una experiencia que lo puso en el radar de otros equipos europeos.

Publicidad

Con su contrato con el Chelsea vigente hasta 2031, el préstamo a Borussia Dortmund tiene como objetivo que el defensor argentino se adapte al fútbol europeo en un entorno que, si bien es de alto nivel, es menos exigente que la Premier League. El club alemán espera que Aaron Anselmino consiga la regularidad necesaria para continuar su desarrollo profesional, en lo que representa un paso importante en su carrera.