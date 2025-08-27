Durante el mes de septiembre, San Juan recibirá tres destacadas propuestas musicales en el Auditorio Juan Victoria y el Teatro Sarmiento.

El sábado 6 de septiembre se presentará Alejandro Lerner en el Teatro Sarmiento. El reconocido cantautor argentino ofrecerá un recorrido por sus mayores éxitos en un formato íntimo.

El jueves 4 de septiembre, el Auditorio Juan Victoria recibirá a Lisandro Aristimuño con una formación especial de trío. El artista, ganador de nueve Premios Gardel, presentará material de su último álbum "El Rostro de los Acantilados" y celebrará los 20 años de su disco "Ese asunto de la ventana".

El miércoles 10 de septiembre, el Teatro Sarmiento albergará al puertorriqueño Pedro Capó como parte de su "La Carretera Tour". El cantautor presentará su más reciente producción discográfica, que incluye colaboraciones con artistas como Carín León y Jorge Drexler.

Todos estos eventos son organizados por la productora Power Play, que consolida así su presencia en la agenda cultural sanjuanina. Las entradas se encuentran disponibles en www.tuentrada.com y boletería.