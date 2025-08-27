En un confuso episodio, un suboficial de la Policía de San Juan resultó herido de bala en una de sus piernas dentro de su vivienda en el Barrio La Estación, en Rawson. El incidente, que tuvo lugar el 27 de agosto de 2025, llevó al rápido traslado del efectivo al Hospital Rawson, donde quedó bajo atención médica.

Según informaron fuentes judiciales, el proyectil impactó específicamente en la zona de la rodilla del uniformado, lo que obligó a su internación. Las circunstancias exactas del hecho son objeto de una intensa investigación por parte de la UFI Delitos Especiales, que busca esclarecer lo sucedido.

Publicidad

Una primera versión que circuló sugiere que el disparo se habría producido de manera accidental. Se indicó que el suboficial estaba manipulando su pistola 9 milímetros con la intención de guardarla cuando ocurrió el incidente. Sin embargo, este relato no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades. Cabe destacar que, al momento del suceso, el policía se encontraba en su casa junto a otro efectivo policial.

En el lugar trabajaron intensamente efectivos de la Motorizada Nº2, el Comando Radioeléctrico y la Comisaría 6ª, quienes realizaron las primeras pericias y recolección de pruebas para la investigación. Las autoridades judiciales continúan con la investigación en curso para determinar con exactitud cómo se produjo el disparo que hirió al suboficial.