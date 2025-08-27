Anses puso en marcha la modalidad de presentación digital de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente al año 2025. Esta medida busca simplificar el cumplimiento de un requisito fundamental para los beneficiarios: acreditar el cumplimiento de los controles de salud, el esquema de vacunación y la asistencia escolar de los niños y adolescentes a cargo. Al realizar este trámite, los titulares no solo cumplen con la normativa, sino que también habilitan el cobro del 20% acumulado durante el año anterior (2024), un complemento económico significativo, y la Ayuda Escolar Anual.

La fecha límite para la presentación de la Libreta AUH 2025 es el 31 de diciembre de 2025. Es crucial recordar que el formulario generado desde la web de Anses es el único válido para realizar el trámite en forma digital.

Publicidad

A continuación, te detallamos el proceso paso a paso para realizar la presentación digital:

Ingresar a mi ANSES: Deberás acceder a la plataforma Mi Anses a través de la web del organismo o su aplicación oficial. Para ello, necesitarás tu CUIL y Clave de Seguridad Social. Consultar la información de la Libreta: Una vez dentro, dirigite a la sección "Hijos > Libreta AUH". Allí podrás consultar la información sobre tus hijos o las personas a cargo por las que recibís la asignación y corroborar que los datos sean correctos. Generar la Libreta: Si observás que falta completar alguna sección (ya sea de educación, salud o vacunación), seleccioná la opción "Generar Libreta". Esto te permitirá descargar el formulario o enviarlo a tu correo electrónico. Hacer completar y firmar el formulario: Imprimí el formulario en una sola hoja y asegurate de que tenga buena calidad de impresión. Luego, llevalo al centro de salud y/o a la escuela (según corresponda) para que las autoridades pertinentes lo completen y firmen. Subir la Libreta completa: Una vez que tengas el formulario completo y firmado, deberás sacarle una foto siguiendo estas recomendaciones para asegurar la calidad de la imagen: Colocá el formulario sobre una superficie plana y bien iluminada.

Asegurate de que en la foto se vean las cuatro esquinas marcadas en negro.

El papel no debe estar arrugado y la imagen no tiene que estar movida o borrosa.

La foto debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG.

Finalmente, reingresá a mi ANSES , seleccioná la opción "Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH" y seguí las instrucciones para completar el trámite. Confirmación: El proceso de carga habrá finalizado correctamente cuando el titular reciba un correo electrónico que confirme la presentación.

Para aquellos casos en los que no sea posible realizar la presentación de forma digital, existe la opción de acercarse a una oficina de ANSES sin necesidad de turno previo o asistir a un operativo de atención del organismo. La presentación de la Libreta AUH es un trámite obligatorio que garantiza el acceso a importantes beneficios para las familias con hijos.