La Agencia Calidad San Juan asumió formalmente la gestión del personal de los controles fitosanitarios que estaban bajo otra administración. En total, eran 60 los trabajadores que prestaban servicios en las barreras, y 54 de ellos ya fueron dados de alta bajo la órbita del organismo provincial, mientras que los otros seis desvinculados, algunos no aprobaron el examen de idoneidad para el puesto.

“El secretario Miguel Moreno estuvo con esa tarea de coordinar este traspaso y se ha hecho tal cual lo solicitado”, afirmó a DIARIO HUARPE Manuel Rodríguez, director de la Agencia. En ese sentido, aclaró que la intención fue preservar las fuentes laborales: “En este caso, los empleados van a seguir siendo los mismos. Se va a agregar gente. Eso fue una decisión de gobierno, que tomáramos al personal que ya venía trabajando”.

El funcionario precisó los números concretos de la transición: “La nómina que recibimos de la empresa anterior es 60 personas y nosotros hasta el momento llevamos dadas 54 altas. Por supuesto que esto es un proceso y lo vamos haciendo de a poco”. Sobre los seis restantes, explicó: “De los otros seis hay personas que cuando las hemos contactado para que se hagan el examen ocupacional directamente han pedido que no porque no continúan, y otros el examen ocupacional no les ha dado apto, con lo cual como empresa nueva y por indicaciones de la ART no se han dado de alta”.

Rodríguez destacó que la absorción se produjo en un contexto de reestructuración interna. “Nosotros lo que estamos haciendo es aprendiendo a medida que vamos trabajando. Entiendan que esto ha sido lunes a la noche y recién ahora estamos tomando conocimiento de esta administración”, sostuvo. Y pidió calma tanto a los empleados como a los usuarios del sistema: “Estamos pidiendo paciencia a todo el mundo, al personal, a los proveedores, a los usuarios, sobre todo, que nos tengan paciencia”.

El director también remarcó que, más allá de la continuidad laboral, la coordinación con sanidad vegetal será clave para definir posibles cambios en la operatoria. “Lo que va a ser en cuanto a mejora o cambio de forma de trabajar es todo aconsejado por sanidad vegetal, que son ellos los que tienen la responsabilidad de este tema de la zona sanitaria para nosotros adaptarnos a sus requerimientos a través del Ministerio de Producción”, explicó.

De esta manera, el traspaso de personal quedó prácticamente concluido, con la gran mayoría de los empleados incorporados y solo algunos casos pendientes por decisión personal o cuestiones médicas. La Agencia Calidad San Juan buscará, en lo inmediato, consolidar la continuidad de los servicios y garantizar el normal funcionamiento de las barreras fitosanitarias.