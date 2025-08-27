Un intento de robo fue frustrado en las primeras horas de la mañana del miércoles en la joyería Bvlgary ubicada en el interior de la Galería Central, en plena Peatonal de la ciudad de San Juan. Según los reportes iniciales, los presuntos autores del hecho fueron dos menores de edad, quienes se encuentran actualmente demorados.

Joyería Bvlgary, la única damnificada. FOTO: Gentileza

El operativo comenzó cuando los individuos vulneraron el cierre perimetral del centro comercial. Para ingresar, treparon la reja principal sobre el acceso de la Peatonal y ascendieron por una techumbre, desde donde descendieron a uno de los pasillos internos de la galería. Una vez dentro, se dirigieron directamente a un local de joyería.

Dinero y joyas, lo robado en el golpe. FOTO: Gentileza

En el lugar, utilizaron un elemento contundente para romper un vidrio de considerable espesor que protegía la mercadería. Sustrajeron diversos artículos de valor, entre ellos anillos, cadenas y relojes. Además, arrancaron una cámara de seguridad del lugar; sin embargo, no lograron desconectar el sistema de alarma, lo que activó el aviso a las fuerzas de seguridad.

Los jóvenes rompieron el vidrio blindex para robar. FOTO: Gentileza

La Policía llegó al lugar en forma inmediata. Según las primeras informaciones, los dos sospechosos, menores de edad, fueron interceptados en las inmediaciones. Al proceder al registro, se encontró en sus mochilas el botín sustraído, presumiblemente en su totalidad. Ambos quedaron bajo custodia policial mientras se continúan las investigaciones correspondientes y se evalúa la situación legal de los implicados.

Al entrar, rompieron las cámaras de seguridad. FOTO: Gentileza