Durante la mañana de este miércoles 27 de agosto de 2025, una mujer adulta fue encontrada sin vida en el interior de su casa ubicada en Rivadavia. La alerta fue dada alrededor de las 10 de la mañana por vecinos que observaron el auto de la víctima en funcionamiento en el fondo de la propiedad. Personal del servicio de emergencias médicas 107 confirmó que la mujer ya no presentaba signos vitales al momento de ser asistida.

Según las primeras averiguaciones, en la escena se halló un vehículo en marcha con una manguera conectada desde el caño de escape hacia el interior del domicilio. Esta situación fue advertida por vecinos debido a que la propiedad no cuenta con paredes laterales, solo con un alambrado que permitió observar lo que ocurría. La Policía trabaja sobre la hipótesis de una posible intoxicación por monóxido de carbono como causa del fallecimiento, según explicó la ayudante fiscal de la UFI Delitos Especiales, Gema Cabrera, en rueda de prensa.

La víctima fue encontrada en el interior de su dormitorio. La identidad y edad exacta de la mujer aún no han sido confirmadas por las autoridades, quienes continúan con las tareas de identificación y recolección de datos. En el lugar intervino personal policial, efectivos del Departamento de Policía Científica y bomberos, quienes ingresaron a la vivienda con máscaras de purificación de aire para evitar riesgos durante el procedimiento. Todas las pericias fueron coordinadas por la UFI mencionada.

Además, personal de la fiscalía y de la brigada de investigaciones están trabajando en la recopilación de testimonios y en el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona. Se entrevistó a los vecinos y a trabajadores que se encontraban en un loteo cercano, ya que podrían aportar información relevante para esclarecer las circunstancias del hecho. Las pericias continuarán durante las próximas horas para confirmar la causa de muerte y avanzar con la identificación de la mujer hallada sin vida en su vivienda.