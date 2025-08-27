Policiales > Conmoción
Rivadavia: mujer fue encontrada sin vida en su casa tras posible intoxicación por monóxido
POR REDACCIÓN
Durante la mañana de este miércoles 27 de agosto de 2025, una mujer adulta fue encontrada sin vida en el interior de su casa ubicada en Rivadavia. La alerta fue dada alrededor de las 10 de la mañana por vecinos que observaron el auto de la víctima en funcionamiento en el fondo de la propiedad. Personal del servicio de emergencias médicas 107 confirmó que la mujer ya no presentaba signos vitales al momento de ser asistida.
Según las primeras averiguaciones, en la escena se halló un vehículo en marcha con una manguera conectada desde el caño de escape hacia el interior del domicilio. Esta situación fue advertida por vecinos debido a que la propiedad no cuenta con paredes laterales, solo con un alambrado que permitió observar lo que ocurría. La Policía trabaja sobre la hipótesis de una posible intoxicación por monóxido de carbono como causa del fallecimiento, según explicó la ayudante fiscal de la UFI Delitos Especiales, Gema Cabrera, en rueda de prensa.
La víctima fue encontrada en el interior de su dormitorio. La identidad y edad exacta de la mujer aún no han sido confirmadas por las autoridades, quienes continúan con las tareas de identificación y recolección de datos. En el lugar intervino personal policial, efectivos del Departamento de Policía Científica y bomberos, quienes ingresaron a la vivienda con máscaras de purificación de aire para evitar riesgos durante el procedimiento. Todas las pericias fueron coordinadas por la UFI mencionada.
Además, personal de la fiscalía y de la brigada de investigaciones están trabajando en la recopilación de testimonios y en el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona. Se entrevistó a los vecinos y a trabajadores que se encontraban en un loteo cercano, ya que podrían aportar información relevante para esclarecer las circunstancias del hecho. Las pericias continuarán durante las próximas horas para confirmar la causa de muerte y avanzar con la identificación de la mujer hallada sin vida en su vivienda.
El Ministerio de Capital Humano, a través de Anses, confirmó la habilitación de la presentación digital de la Libreta de Asignación Universal por Hijo (AUH) 2025. Este trámite esencial permite a las familias acreditar los controles de salud, vacunación y educación de sus hijos, y así acceder al 20% del complemento acumulado correspondiente a 2024.
El Ministerio de Capital Humano, a través de Anses, confirmó la habilitación de la presentación digital de la Libreta de Asignación Universal por Hijo (AUH) 2025. Este trámite esencial permite a las familias acreditar los controles de salud, vacunación y educación de sus hijos, y así acceder al 20% del complemento acumulado correspondiente a 2024.
Mientras el gobernador Marcelo Orrego participa en la Conferencia “Copper to the World 2025” en Australia, representantes de las principales cámaras mineras locales aseguran que no fueron convocados ni informados oficialmente sobre el viaje, generando cuestionamientos sobre la inclusión del sector privado en la agenda internacional de San Juan.
Un análisis preliminar del teléfono de Spagnuolo reveló la eliminación manual y selectiva de mensajes clave antes de que estallara el escándalo de presuntas coimas en Andis. A los investigadores les llama la atención la inexistencia de chats con Javier y Karina Milei, pese a las numerosas visitas a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos.
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un análisis preliminar del teléfono de Spagnuolo reveló la eliminación manual y selectiva de mensajes clave antes de que estallara el escándalo de presuntas coimas en Andis. A los investigadores les llama la atención la inexistencia de chats con Javier y Karina Milei, pese a las numerosas visitas a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos.