Laura Ubfal reveló el secreto más oscuro e íntimo de la China Suárez

Laura Ubfal, quien atraviesa un momento profesional con gran exposición mediática y seis trabajos activos, protagonizó un fuerte enfrentamiento con la China Suárez debido a comentarios que la ex Casi ángeles hizo sobre Alma Gandini, la hija actriz de Ubfal. Ubfal redobló la apuesta y apuntó contra la actriz por haber hecho comentarios que calificó de "desafortunados".

Aunque Ubfal afirmó que el cruce mediático "A mí nada no me afecta en nada" y que "no me interesa nada", admitió que lo que sí "me revienta que se meta con mi hija".

El conflicto se originó cuando Suárez afirmó públicamente que Ubfal le había solicitado que cuidara a Alma durante las grabaciones de la serie En el barro. Ubfal desmintió categóricamente esta versión, declarando que la historia "es una estupidez que no tiene ni pies ni cabeza" y que "Es mentira". La periodista enfatizó que su hija "hizo un casting para entrar En el barro y trabaja desde los 16 años", por lo que "no depende de la China Suárez ni de que yo le pida el trabajo". Además, destacó el bajo perfil de Alma, quien "no lleva ni mi apellido, no habla de mí y más bajo perfil, imposible". El currículum de Gandini incluye trabajos en Graduados, Educando a Nina, El encargado, 100 días para enamorarse, teatro, y una participación reciente en la serie Moria.

Ubfal sugirió que el ataque de Suárez era una represalia, ya que la actriz desmintió información sobre el "quilombo de Luzu" y Nico Occhiato, una historia que Ubfal asegura "era todo verdad". Por ello, la periodista considera que Suárez atacó a Alma porque "por algún lado se tenía que meter". Con ironía, Ubfal recordó la autodefinición de la actriz, preguntando: "Ella dijo que era vengativa, ¿no?".

Respecto al supuesto pedido de cuidado, Ubfal cree que Suárez se aferró a un intercambio vago. Si bien no recuerda exactamente, mencionó que quizá puso "un me gusta" en una foto conjunta del elenco y Suárez le contestó "Estoy con tu hija". A lo que ella pudo haber respondido: “Ay, qué bueno, cuidala”. No obstante, Ubfal insistió que esto fue "como una madre por decir algo. Pero nunca como un pedido".

A pesar de que Ubfal suele preferir "no contestar" los ataques porque "lo único que hacés cuando contestás es iluminar", consideró que el ataque a su hija era imperdonable. La periodista sentenció que agarrarse de ese intercambio para atacar es "un golpe bajo estúpido" y "un golpe muy bajo, como los que da a ella". Aunque admitió que la situación no le afecta en lo personal, dijo estar "acostumbrada".