En la previa del amistoso entre la Selección argentina y Angola, Lionel Messi sorprendió con un emotivo mensaje tras regresar al Camp Nou luego de casi cinco años. El capitán de la Albiceleste compartió en sus redes sociales un texto cargado de nostalgia, acompañado de fotografías de su visita al remozado estadio del Barcelona, todavía en obras, donde se reencontró con un lugar que marcó toda su historia futbolística.

“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma”, escribió Messi en su posteo de Instagram, evocando sus años en el club donde se convirtió en leyenda. “Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo”, agregó el futbolista, emocionando a millones de hinchas culés.

Su última aparición en el Camp Nou había sido el 16 de mayo de 2021, en la derrota 2-1 del Barcelona frente al Celta de Vigo. Aquella tarde, con el estadio vacío por los protocolos de la pandemia, Messi marcó su gol número 672 con la camiseta blaugrana sin saber que sería su despedida en cancha. Tres meses después, anunciaría su salida en la conferencia del “puñal”, cuando comunicó que no seguiría en el club luego de un largo desencuentro con la dirigencia encabezada por Joan Laporta.

La visita a Barcelona se produjo horas después del triunfo 4-0 de Inter Miami sobre Nashville, donde Messi fue figura con dos goles y una asistencia, asegurando la clasificación de Las Garzas a las semifinales de la Conferencia Este. El delantero, que renovó su contrato hasta 2028, viajó luego a España para sumarse a la convocatoria de Lionel Scaloni.

La Selección argentina se prepara para enfrentar a Angola el próximo viernes, desde las 13 (hora argentina), en un amistoso en Luanda. Mientras tanto, el plantel trabajará en el complejo La Finca Resort, en Algorfa, Alicante, donde Messi ya se unió al grupo tras su intenso regreso a Europa.