El conflicto que envuelve a Juana Tinelli y su familia sacudió al mundo del espectáculo, poniendo en el centro de la polémica tanto a Marcelo Tinelli como a sus exparejas. La situación escaló cuando Soledad Aquino —exesposa de Marcelo y madre de sus dos hijas mayores— rompió el silencio para cuestionar la veracidad de la denuncia de la joven.

Aquino afirmó que la situación se trata de un "invento de Juana, en connivencia con su madre", Paula Robles. Este duro cruce familiar, que prometió seguir sumando capítulos, provocó la reacción de José María Listorti, histórico compañero de Marcelo Tinelli.

Listorti, al ser consultado en el ciclo SQP, fue terminante al hablar sobre Paula Robles. El humorista aseguró que la conoce mucho y que "no me la imagino" involucrada en un complot. Destacó las cualidades de la exesposa de Tinelli: "Es una persona que nos daba mucha paz a todos y no era figuretti, divina". Además, enfatizó que "A Paula sí yo la conozco mucho y no me la imagino, ella a Tinelli le hizo muy bien".

En relación con Juana, quien hizo público el mensaje intimidante que habría recibido y apuntó contra su padre por falta de apoyo, Listorti se mostró cauto. Entiende que la joven de veintidós años se asuste ante una amenaza. Sin embargo, el conductor de televisión relativizó la gravedad del episodio, señalando que "también pudo haber sido una joda".

Otro punto que el humorista destacó sobre la joven fue su reciente distanciamiento digital con su padre. Listorti confesó: "Lo que no entiendo es por qué dejó de seguir a Marcelo".

En medio del fuego cruzado, Listorti también se tomó un momento para defender el rol de Marcelo Tinelli como padre. Aseguró que el empresario es "un diez" en ese aspecto. Para reflejar la buena relación que mantiene Tinelli con sus exparejas, Listorti recordó una situación pasada con humor: "Por ejemplo, cuando él cumplió cincuenta años ¡estaban todas las ex!".