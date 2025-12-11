Una reciente resolución del Juzgado de Quiebras y Recuperaciones Judiciales del Estado de San Pablo, Brasil, homologó el plan de reestructuración de InterCement, empresa que controla el 52% de Loma Negra y pertenece al grupo brasileño Mover (antes Camargo Correa). Esta decisión jurídica representa un paso fundamental para que Latcem, consorcio encabezado por Marcelo Mindlin en alianza con Redwood Capital Management y fondos de Moneda–Patria Investments, asuma el control de la emblemática cementera argentina.

Desde Latcem calificaron la homologación como “un hito clave” para concretar la operación, que incluye una nueva línea de financiamiento aportada por los futuros accionistas destinada a fortalecer el capital de trabajo y garantizar una transición ordenada. “Para cerrar la transacción todavía restan las aprobaciones regulatorias en Brasil, el cumplimiento de los plazos y procedimientos electorales del plan y la conclusión de los procesos judiciales en el exterior. Tras la homologación, esos procesos ya entraron en fase de cierre”, explicaron desde el consorcio.

La compañía InterCement, que mantiene un 14% del mercado brasileño y controla el 52% de Loma Negra, se encuentra ahora habilitada para iniciar un proceso de estabilización financiera y fortalecimiento operativo. “La estructura del plan garantiza que, durante la transición y hasta la incorporación efectiva de los nuevos accionistas, InterCement y su controlada Loma Negra continúen operando con total normalidad”, indicaron.

El fortalecimiento del capital permitirá a la empresa contar con una estructura más sólida y sin vencimientos significativos en los próximos cinco años, posicionándola para retomar un papel estratégico en el sector cementero. Además, la renegociación brinda mayor capacidad de inversión y sostenibilidad a largo plazo, acompañada por una visión orientada al desarrollo y crecimiento de la compañía.

La homologación fue respaldada por más del 99,9% de los acreedores, destrabando un proceso fundamental para la estabilización financiera y la transición ordenada del grupo. Latcem, liderado por Mindlin, se convertirá en el nuevo propietario de Loma Negra junto a los fondos estadounidenses y latinoamericanos que participan en la operación.

Marcelo Mindlin, además de encabezar Latcem, es presidente de Pampa Energía, la principal generadora eléctrica del país, y controla empresas como Sacde y Orígenes Seguros. Las firmas de inversión asociadas gestionan activos en mercados emergentes y de América Latina, con presencia en segmentos de crédito corporativo y gestión de activos alternativos.

Loma Negra lidera el mercado argentino de cemento con cerca del 45% de participación. Según su último balance trimestral, reportó ventas netas por 154 millones de dólares, con una caída interanual del 12,1% impulsada por una baja del 13,2% en ventas de cemento. Las ganancias del período fueron de 36 millones de dólares, un descenso del 35,1% respecto al año anterior, y la deuda neta se ubicó en aproximadamente 206 millones de dólares.

Fundada en 1926 por Alfredo Fortabat y expandida por Amalita Fortabat desde 1976, Loma Negra posee plantas en varias provincias argentinas y es considerada una de las empresas nacionales más representativas. Luego de estar bajo control brasileño desde su compra por Camargo Correa en 2005 por cerca de 1.000 millones de dólares, la cementera retorna ahora a manos argentinas. En 2018, la compañía realizó su debut bursátil con la colocación del 49% de sus acciones, recaudando 953 millones de dólares.