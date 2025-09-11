Luck Ra atraviesa un gran momento personal y profesional. El éxito reciente que le trajo su rol de coach en La Voz Argentina se suma a la felicidad que vive con su pareja, la cantante La Joaqui. En una entrevista con Vero Lozano, el artista cordobés se abrió sobre el comienzo de su relación y cómo mantienen el vínculo pese a no convivir juntos.

El cantante reconoció que, aunque viven en casas separadas, se organizan para verse cuando pueden. "Vivimos en casitas separadas, pero bueno, nos buscamos nuestros tiempos para vernos. Cuando yo puedo ir, voy yo, cuando... Ahora que yo estoy bastante ocupado, se está viniendo un poquito más ella, pero así nos manejamos", explicó en Cortá por Lozano (Telefe).

Publicidad

Sobre el surgimiento de su amor, Luck Ra contó que no estaba en busca de una pareja ideal, pero que La Joaqui lo conquistó por completo. "Cuando me puse con ella, yo creo que era una persona que ya estaba muy seguro de mí mismo. Yo no estaba buscando la mejor pareja, pero apareció ella y, la verdad que me enamoro. Me enamoré", confesó con su habitual simpatía.

El artista también relató su primera impresión: "Yo la veía por fuera y me parecía una chica ruda, toda así. Dije ‘guau, es terrible red flag, me encanta’. ‘Me quiero poner con esa’. Después la conocí, y es más buena. No podría pedir más nada, la verdad".

Publicidad

Luck Ra, cuyo nombre real es Juan Facundo Almenara Ordóñez Del Corazón De Jesús pero prefiere llamarse Facu, sorprendió al revelar que aún no convive con La Joaqui. Actualmente vive con un amigo con quien comparte la pasión por los videojuegos. "Me gusta terminar La Voz y, a menos que esté con mi pareja... Yo vivo con un amigo y jugamos a los videojuegos en la computadora. No jugamos por guita, es por amor. Es mi terapia de hoy. No voy al psicólogo, yo me juego un FIFA y puteo un rato", contó con humor.

Respecto a cómo manejan la intimidad, el cantante explicó: "Yo me voy o él se va", refiriéndose a su amigo con quien convive y la organización que tienen para respetar sus espacios.

Publicidad

El primer aniversario de la pareja fue un momento especial que La Joaqui compartió en sus redes sociales con un emotivo posteo. Allí expresó: “Hace un año que esta preciosura de hombre se volvió mi novio”, acompañando las palabras con fotos en las que se los ve sonrientes y cómplices.

En una de las imágenes, la cantante mostró un ramo de flores azules que recibió de Luck Ra, símbolo del cariño que se profesan. Además, profundizó en el significado de su relación: “La cantidad de amor, recuerdos y risas que me depositaste estos 365 días juntos, me hacen dar cuenta que siempre fuiste vos. Un día llegaste y te pareces a todo lo que siempre quise que fuera el amor, no creo que jamás vayas a dimensionar lo mucho que me arreglaste el alma”.

El músico respondió públicamente con una declaración llena de afecto: “Gracias por elegirme todos los días, sos mi gran amor y mi mejor amiga, espero que siempre te sientas feliz y contenida conmigo, te amo mucho”, acompañando el mensaje con emojis de corazones.

El saludo recibió el apoyo de colegas, entre ellos María Becerra, quien comentó con emojis de caritas enamoradas y corazones rojos, sumándose a la celebración del amor entre ambos artistas.