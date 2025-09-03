En un contexto de tensión tras un ataque estadounidense a embarcaciones en el Caribe, Nicolás Maduro afirmó que la ofensiva busca apropiarse del petróleo de Venezuela. El presidente chavista rechazó las acusaciones de narcotráfico que vinculan a su país y las calificó de “un cuento, un relato” inventado por la Casa Blanca.

Durante un acto público en Caracas, Maduro sostuvo que “ellos vienen por el petróleo venezolano, lo quieren gratis, vienen por el gas. Ese petróleo no le pertenece a Maduro y menos a los gringos, les pertenece a ustedes. Es del pueblo de Venezuela”. Además, recordó que Venezuela posee la primera reserva comprobada de crudo a nivel mundial y que sus yacimientos de gas son los cuartos más grandes del planeta, junto con importantes reservas de oro.

Publicidad

El mandatario denunció la presencia de “ocho barcos de guerra, nos apuntan en la cabeza con 1200 misiles y mandan un submarino nuclear” como parte de la presión militar estadounidense en la región. Criticó también al senador Marco Rubio, a quien acusó de difundir mentiras para justificar la agresión y atribuir responsabilidades al presidente Donald Trump.

En paralelo, el ministro de Comunicación venezolano, Freddy Ñáñez, cuestionó la veracidad de las pruebas presentadas por Estados Unidos, señalando en Telegram que Rubio “sigue mintiéndole a su presidente” y que el video difundido como evidencia del ataque fue generado con inteligencia artificial. Añadió que Venezuela “no es una amenaza” y pidió detener la incitación a la guerra.

Publicidad

Por su parte, el presidente Donald Trump confirmó la muerte de “11 terroristas” en el ataque de precisión contra un barco supuestamente vinculado al Tren de Aragua, una organización criminal venezolana catalogada como terrorista en febrero. Trump felicitó a las fuerzas militares estadounidenses por la operación en un anuncio oficial desde la Casa Blanca.