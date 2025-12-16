Inspirado en el Camino de Santiago, Córdoba pone en marcha el Camino de Brochero

Inspirado en el milenario Camino de Santiago de Compostela, la provincia de Córdoba avanza a paso firme en la consolidación del Camino de Brochero, una ruta de peregrinación que busca atraer turismo religioso internacional al tiempo que pone en valor la vida y obra del primer santo argentino, el Cura José Gabriel del Rosario Brochero.

Una apuesta estratégica al turismo de fe

El Gobierno de Córdoba, liderado por el gobernador Martín Llaryora, está ejecutando un ambicioso plan de obras de señalización y servicios en el trayecto que une los hitos de la vida del santo. La iniciativa no solo persigue un fin espiritual, sino que se concibe como un vector central para la generación de empleo y desarrollo en regiones con históricas desigualdades territoriales.

"El impacto de esta obra es el segundo milagro de Brochero", afirmó Llaryora, destacando que la actividad turística dinamizará las economías de los departamentos del interior provincial.

La traza: un recorrido por la historia y la fe

El Camino Mayor, actualmente en obra, conecta la ciudad de Córdoba con Villa Cura Brochero en Traslasierra, superando los 240 kilómetros a través de un recorrido que atraviesa paisajes serranos y localidades como Malagueño, Villa Carlos Paz y la Ruta de las Altas Cumbres. El proyecto busca unir tres puntos clave: su nacimiento en Villa Santa Rosa, su paso por la capital provincial y su obra pastoral en Villa Cura Brochero.

La infraestructura incluye:

Señalización estandarizada: Mojones de granito cada kilómetro en zonas rurales y baldosas identificatorias en áreas urbanas.

Centros de acogida: Paradores estratégicos y albergues para peregrinos, incluyendo la recuperación del histórico Hotel El Cóndor como refugio de montaña.

Tecnología sustentable: "Estaciones sustentables" autónomas cada 20 km, con energía solar, agua caliente y puertos de carga.

Seguridad vial: Traza diseñada para separar el tránsito peatonal y vehicular, con variantes para ciclistas.

El acuerdo internacional: la doble certificación con Galicia

Uno de los pilares del proyecto es su internacionalización. Tras un acta compromiso firmada en febrero de 2023, Córdoba y Galicia (España) profundizaron su vínculo con un acuerdo de "certificación dual".

Este sistema permitirá que los peregrinos que recorran al menos 100 kilómetros en el Camino de Brochero y tramos del Camino de Santiago obtengan un reconocimiento especial conjunto. El objetivo es captar una porción del creciente mercado sudamericano de turismo religioso. Se estima que en 2024 unos 5.000 argentinos, 6.800 brasileños y 5.000 colombianos peregrinaron a Santiago de Compostela.

"Buscamos que entre un 10 y un 15% de esos peregrinos comiencen a realizar también el trayecto cordobés", explicó Darío Capitani, titular de la Agencia Córdoba Turismo.

Más que un camino: valorización del patrimonio y desarrollo

El proyecto trasciende lo religioso para integrar la riqueza cultural, histórica y natural de Córdoba:

Patrimonio histórico: Recupera sitios como los puentes colgantes de Copina (1915) y senderos en la Reserva Hídrica Pampa de Achala.

Patrimonio natural: Cuenta con la colaboración de la Administración de Parques Nacionales para poner en valor los tramos dentro del Parque Nacional Quebrada del Condorito.

Economía regional: Se plantea como una herramienta para romper la estacionalidad turística, generando un flujo constante de visitantes que demandará servicios de gastronomía, traslado, artesanías y alojamiento.

Una visión a largo plazo

Las autoridades reconocen que este es un proyecto de largo alcance, que podría alcanzar su plenitud en 20 o 25 años. La inversión, proveniente de recursos propios de la Agencia Córdoba Turismo, apunta a consolidar un legado de desarrollo genuino basado en la fe, la cultura y el turismo sostenible.

Para quienes no puedan realizar el camino físicamente, el Santuario Nuestra Señora del Tránsito en Villa Cura Brochero ofrece transmisiones en vivo del altar y la tumba del santo, manteniendo viva la conexión espiritual desde cualquier lugar del mundo.

El Camino de Brochero se presenta así no solo como una nueva ruta de peregrinación, sino como un proyecto integral que busca escribir, paso a paso, un nuevo capítulo en la historia turística y económica de Córdoba.

