Con partidos intensos, se disputaron los octavos de final del Reducido por el ascenso de la Divisional C de futsal sanjuanino. La jornada dejó resultados contundentes, cruces muy parejos y varios equipos que ratificaron su ilusión de seguir en carrera rumbo a una categoría superior.

Uno de los encuentros destacados fue la victoria de Juvenil UTA por 3 a 1 ante Sarmiento, mostrando solidez en un duelo clave. En otro partido vibrante, Deportivo Chimbas se impuso como visitante frente a La Colombia por 5 a 3, en un cruce cargado de intensidad y buen juego.

La goleada de la fase la protagonizó Deportivo Salvador, que no tuvo inconvenientes para superar por un contundente 13 a 2 a Santo Domingo, dejando en claro su poder ofensivo. También hubo emoción hasta el final en el triunfo de La Granjah por 3 a 2 sobre Cora, en uno de los partidos más equilibrados de la serie.

Árbol Verde y Virgen de Lourdes protagonizaron un verdadero festival de goles, con triunfo del equipo del Barrio Cabot por 10 a 7, mientras que Pumas avanzó tras vencer 5 a 2 a Cuesta del Viento con una actuación firme y ordenada. Por su parte, Sportivo Rivadavia selló su clasificación al derrotar 3 a 2 a Juventud del Norte en un encuentro cerrado y muy disputado.