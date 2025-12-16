La ex de Moritán confesó si el político le fue infiel: "Se terminó, punto"

Priscila Crivocapich decidió poner fin al silencio tras confirmarse su separación de Roberto García Moritán, ofreciendo una explicación firme sobre el desenlace de la relación. Luego de un fin de semana plagado de versiones cruzadas y especulaciones, la periodista enfatizó que la ruptura se llevó a cabo por mutuo acuerdo y sin escándalos.

Aunque reconoció que el final no fue el esperado, Priscila explicó que el proceso fue conversado: "Cada separación tiene un proceso y nosotros veníamos hablando las cosas". La relación terminó el fin de semana pasado tras una conversación conjunta: “Acá fue una charla de los dos, decidimos terminar la relación bien y de común acuerdo”.

Crivocapich se encargó de desmentir tajantemente los rumores que circularon en las últimas horas acerca de supuestos conflictos o eventos específicos que habrían provocado la separación. Ella afirmó, desmarcándose de las especulaciones mediáticas: “No pasó nada puntual ni nada de muchas de las cosas que estuve escuchando”.

La modelo resumió que la separación se debió a diferencias profundas en la manera de vivir y enfocar la vida cotidiana. “Somos dos personas que probamos, no nos entendimos o por ahí tenemos formas distintas de vivir la vida. No somos compatibles y ya está”, sentenció.

En cuanto a los rumores que relacionan a García Moritán con Gisela Dulko, Priscila optó por no involucrarse, marcando un límite claro: “A mí no me tienen que preguntar sobre eso”.

La actriz también manifestó su malestar por la forma en que la noticia se hizo pública. Señaló que la filtración no fue intencionada, ya que la pareja había acordado manejar la situación en buenos términos: “No tengo idea quién lo filtró, nosotros habíamos hablado que las cosas fueran en buenos términos”. Finalmente, Crivocapich fue contundente al cerrar la puerta a cualquier reconciliación con Moritán: “No hay posibilidades de reconciliación, es un punto final”.