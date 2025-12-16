Sportivo Desamparados y Unión de Rawson definen el título del Clausura este miércoles por la noche en el Estadio del Bicentenario. La Liga Sanjuanina de Fútbol habilitó la compra online con valores promocionales hasta el mediodía. El partido decisivo se disputará este miércoles desde las 21.30 en el Estadio del Bicentenario.

Con el objetivo de facilitar el acceso del público y evitar filas el día del partido, la organización informó que ya se encuentra habilitada la venta anticipada de entradas de manera online. Los hinchas podrán adquirir sus tickets ingresando al sitio oficial de la Liga Sanjuanina de Fútbol, a través del link: https://ligasanjuanina.com.ar.

Liga Sanjuanina optó por una plataforma online para vender entradas anticipadas.

Las entradas anticipadas tendrán un valor promocional y podrán comprarse hasta las 12 del mediodía del miércoles 17 de diciembre. Los precios establecidos para esta modalidad son: Popular $10.000 y Platea $18.000.

En tanto, quienes opten por adquirir su entrada el mismo día del encuentro podrán hacerlo en las boleterías del Estadio del Bicentenario. En ese caso, los valores serán más elevados: Popular $15.000 y Platea $25.000.

Desde la organización recomiendan realizar la compra anticipada para asegurar el ingreso y aprovechar los precios reducidos, en una final que promete un gran marco de público y una noche histórica para el fútbol local.