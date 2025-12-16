Un hombre fue acusado de abusar sexualmente a dos hermanas menores de edad

La verdad se reveló la noche del 27 de noviembre pasado, cuando la mayor de las dos hermanitas se derrumbó emocionalmente. La madre, sumida en un profundo dolor y desesperación en Rawson, escuchó la confesión que destapó el presunto abuso sexual perpetrado por un hombre de 66 años conocido de la familia.

La mujer relató a Diario 13: "Mi hija se quiebra y me confiesa que recibía ciertos ultrajes de este hombre". El hombre, identificado como Ventrice, habría cometido los abusos dentro de la propia vivienda de las menores.

Existía una gran confianza en el denunciado. La madre detalló que el hombre de apellido Ventrice era una persona cercana: "Cuando él venía a mi casa, habían momentos en los cuales él se quedaba solo por unos momentos con ellas, porque era mucha la confianza".

Esta angustiosa situación fue precedida por meses de señales de alerta. La madre notó cambios en su hija de 8 años desde mediados de abril, lo que la llevó a consultar a una psicopedagoga y una fonoaudióloga. El 19 de noviembre, un informe final confirmó sus temores, indicando que la niña presentaba un bloqueo emocional causado por un "cambio rotundo o algo que la estaba afectando". Nueve días después de recibir el informe, la niña finalmente reveló la verdad.

A la angustia del relato se suma la situación de la nena de 7 años, quien, aunque no quiere hablar, según la niña de 8, también habría sido víctima del mismo hombre. El impacto del abuso también se manifestó el día 11, cuando la niña mayor rindió mal un examen y sufrió un colapso nervioso. La madre tuvo que informar a la maestra, activando el protocolo escolar, y el equipo interdisciplinario de psicólogos de la escuela tomará intervención, con la primera reunión de asistencia familiar programada para este martes.

La denuncia se radicó inmediatamente el 28 de noviembre en la Unidad ANIVI. No obstante, la medida cautelar impuesta al acusado es fuente de gran indignación y preocupación para la madre. La Justicia determinó una prohibición de acercamiento de solo 200 metros por un plazo de tres meses. La mujer teme por la seguridad de sus hijas, ya que el presunto agresor es conocido de la familia y, según su testimonio, "Las conocía de bebés". Además, la madre manifestó su repudio a la restricción, señalando que: "Vive a tres cuadras de mi casa y le dieron 200 metros de prohibición, es una burla".

La familia, luego de que las niñas fueran vistas por el médico legista, se encuentra ahora a la espera de la fecha para la realización de la crucial Cámara Gesell y la audiencia videograbada para que la investigación pueda avanzar con el testimonio de las menores.