UDAP, UDA y AMET rechazaron la oferta de Gobierno: hoy se vuelven a sentar a negociar

El pasado viernes, el Ministerio de Economía de San Juan, a cargo de Roberto Gutiérrez, presentó su oferta formal a los gremios docentes UDAP, UDA y AMET. La propuesta consistía en dos puntos principales:

Una actualización del valor índice en diciembre de 2025, atada a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior (noviembre). Un incremento de cinco puntos en el código E60, llevándolo de 39 a 44 puntos, también a aplicarse en diciembre.

La iniciativa fue rechazada de plano por los representantes de los docentes, quienes la calificaron como "insuficiente" y "ajena al mandato de las bases".

El núcleo del desacuerdo: los cuatro puntos faltantes

La postura gremial fue explicada en detalle por Patricia Quiroga, Secretaria General de UDAP, durante una entrevista en Radio Sarmiento. Quiroga fundamentó el rechazo en el incumplimiento de compromisos previos y en la falta de objetivos claves para el sector.

Según la dirigente, el rechazo se centra específicamente en la propuesta para el mes de diciembre. "La propuesta que se rechaza es la de diciembre", afirmó Quiroga. La oferta gubernamental consistía en una actualización por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un incremento de cinco puntos en el ítem E60, un componente salarial que solo perciben los docentes con cargos (como directivos o maestros de grado) y no los profesores por horas cátedra.

Sin embargo, el conflicto estalla por un punto que, según los gremios, ya estaba acordado. Quiroga recordó que en la paritaria anterior, además del ajuste por IPC y los cinco puntos en el E60, se había logrado un aumento de cuatro puntos en el básico para todos los docentes. Este incremento estaba ligado a un objetivo macro: llevar el salario inicial de un maestro de grado (que comenzaba en 410 puntos) a los 500 puntos.

"Actualmente el maestro de grado con nada más tiene 496 puntos", explicó. "El objetivo principal era llegar a 500, faltan esos cuatro puntos. Por eso se rechaza la propuesta, porque faltan los cuatro puntos de los cuales hablábamos siempre y íbamos a llegar a ese objetivo".

Un bono para enero: un pedido para "oxigenar"

Otro punto de discordia mencionado por Quiroga fue la solicitud de un bono para el mes de enero, un pedido que surgió desde las bases docentes. "Lo del bono lo llevó UDAP a la mesa, es una oxigenación que el docente necesita en enero, que es el mes más largo y más complicado", argumentó, destacando los gastos extraordinarios de diciembre y la extensión del mes de enero sin ingresos.

Durante la entrevista, Quiroga destacó logros concretos de la actual gestión en materia de transparencia salarial. Aseguró que se ha conseguido que la totalidad del sueldo docente sea remunerativo y en blanco, algo que no ocurría en gestiones anteriores donde existían "sumas en negro". Esto impacta directamente en los futuros haberes jubilatorios.

La formal de los negociantes se conocerá este martes 16 de diciembre a las 15 horas, cuando las partes vuelvan a reunirse tras el cuarto intermedio acordado.