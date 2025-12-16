Araceli González contó cómo fue estafada por Mirtha Legrand: "No cumplió"

Araceli González se mostró profundamente molesta después de que se emitiera su emotiva entrevista en "La Noche de Mirtha", donde se la vio quebrada y llorando al hablar de la separación y el vínculo con Adrián Suar. La actriz reveló que había solicitado explícitamente a la producción del ciclo de El Trece que omitiera el momento más vulnerable: "Pedí que cortaran la parte donde lloro y no cumplieron". En diálogo con Intrusos este lunes, la actriz reforzó su crítica al confesar: “Sí, pedí que corten la parte que lloré, pero no lo hicieron y me parece que está mal”.

La entrevista en "La Noche de Mirtha" explotó en las webs y redes sociales. Durante la visita a la mesaza, González se quebró al ser consultada por la conductora sobre el fin de su historia de amor con Suar, que no terminó en los mejores términos. La actriz puso en palabras lo que tanto calló durante años. La charla fue tan emocionante que se sinceró diciendo: "Yo solté, trabajé mucho soltar. Es un hombre que amé con toda mi alma y tuve que soltar". Luego pidió disculpas por aquella emoción que la desbordó en el programa que sale grabado por la pantalla de El Trece.

Araceli explicó que la emoción provino de un "vendaval de sensaciones". "Me comuniqué con una señora muy amorosa que me contuvo bastante, porque yo no quería, a nadie le gusta llorar. Me vinieron un vendaval de sensaciones, falleció el padre de mi hija a principio de año, además hacía dos días que no dormía, quizás estaba un poquito movilizada yo", detalló en relación a su quiebre en la mesaza de Mirtha Legrand.

La actriz se sinceró sobre lo que sintió al no ser respetada en su decisión. Incluso lo comparó con otra entrevista en el mismo canal, cuya autoridad es Adrián Suar, donde sí fue escuchada: "En lo de Mario Pergolini, por ejemplo, me preguntaron si había algo que no me gustó, que quería que no salga, pero no, nada". A pesar del incidente de la edición, González quiso aclarar la razón de su presencia en el programa, en el cual fue la protagonista de una entrevista donde abrió su corazón, y su respeto por la conductora: "A Mirtha la respeto un montón. Fui porque la gente también se pregunta por qué estoy haciendo notas, pero es que todo el tiempo me llaman para hacer notas, Mirtha me llamaba hace cuatro años, y me parecía una falta de respeto después de haber ido a lo de Pergolini, que coincidió que ambos fueron en Canal 13", agregó González ante el cronista de Intrusos.

Finalmente, la actriz firme explicó su postura sobre la situación con Suar, indicando lo que siente: "Me hace sufrir mucho ver sufrir a mi hijo. Muchas veces el rol de madre es proteger. Yo me dediqué a proteger a mis hijos y a defender lo que tenía que defender por detrás de cámara. Nunca me interesó hacer prensa con esto".