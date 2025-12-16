Gime Accardi se burló de Nico Vázquez y habló de su romance con un cantante

Los rumores sobre un posible romance entre Gimena Accardi y el cantante Joaquín Cordovero, más conocido como Seven Kayne, finalmente fueron desmentidos. La polémica se había generado a raíz de las "picantes fotos" de ambos, vistas en el marco del rodaje de su nuevo proyecto: una miniserie de formato corto que se transmitirá por OLGA a partir de 2026. Los artistas, que se presentaron en los Premios Martín Fierro de Streaming el 14 de diciembre, hablaron con la prensa para aclarar su vínculo real.

Seven Kayne fue contundente al ser consultado sobre si la cercanía con Accardi era solo una estrategia de marketing, asegurando que el romance no es real. "No hay tal romance, lo que se vio fue todo del rodaje y los ensayos". El cantante de 26 años explicó que unirse al proyecto fue una oportunidad muy linda. El proyecto es una historia erótica donde ambos representan a una profesora y un alumno.

El artista también usó la ironía para despejar cualquier duda sobre si la ficción traspasa la pantalla: "En el proyecto representamos una profesora y un alumno, ella no es profesora ni yo soy alumno". Sobre la dinámica de la filmación, Seven Kayne destacó que la relación es de amistad y colaboración: "Nos hicimos super amigos en este proyecto. Las escenas son re picantes y hubo un par de momentos muy importantes en la serie, yo re jugado y ella entrenándome porque no tenía experiencia en lo actoral".

La diferencia de 14 años de edad entre ambos ha provocado críticas, a lo que Seven Kayne respondió que la ficción busca generar una reflexión. "Le estuvimos metiendo un montón y está bueno el debate que se genera sobre la diferencia de edad y soltar un poco los prejuicios, porque estamos muy acostumbrados a que sea al revés".

Gimena Accardi, por su parte, también fue consultada sobre si le molesta que el hombre sea menor que ella en la relación, y respondió sin rodeos: "No tengo problemas con la edad, como ningún hombre lo tiene, que estamos acostumbrados a verlos con chicas más jóvenes y nadie les hace esta pregunta".

Finalmente, la actriz se refirió al momento en que la primera foto del proyecto con Seven Kayne se compartió el mismo día que Nico Vázquez publicó la primera imagen con su actual novia, Dai Fernández. Con una sonrisa pícara, Accardi respondió al cronista de Puro Show sobre si esta coincidencia fue planeada, enviando un mensaje a su expareja y a su nueva novia: "Les deseo lo mejor".