El universo de la Fórmula 1 y el de Broadway se cruzaron en una serie de especulaciones que vinculan sentimentalmente a Franco Colapinto y Maia Reficco. Todo comenzó cuando el piloto compartió una fotografía de la actriz en su cuenta de Instagram, sumado a un intercambio de comentarios que no pasó desapercibido para sus seguidores. Ante la escalada de las versiones, la protagonista de Pretty Little Liars: Original Sin decidió romper el silencio a través de su entorno cercano.

Para clarificar el vínculo, Maia se contactó con el conductor de Luzu TV, Fede Popgold, quien fue el responsable de transmitir la versión oficial en el programa Resu en vivo.

Publicidad

Durante su intervención, el influencer detalló la naturaleza de la relación: “La señorita Maia Reficco y el señor Franco Colapinto tienen muchos amigos en común y recientemente se conocieron, son amigos”. Asimismo, fue tajante respecto a la situación civil de la artista: “Maia está soltera, no está de novia con Colapinto. Se están empezando a conocer como personas. Colapinto no sé, pero ella es una chica soltera”.

Según se informó, la cercanía se profundizó durante los días de descanso que ambos compartieron en Buenos Aires y Punta del Este, rodeados de amistades compartidas. A pesar de que se señaló que “tienen muy buena onda”, la consolidación de un noviazgo formal parece lejana debido a los compromisos internacionales de la actriz, quien viajará próximamente al exterior para el rodaje de una película.

Publicidad

Maia Reficco cuenta con una trayectoria de alto perfil que incluye haber sido la actriz más joven en interpretar a Eva Perón en el musical Evita en Broadway a los 19 años, además de protagonizar Kally’s Mashup y recientemente Hadestown como Eurídice.

A pesar de su éxito global y su carrera musical iniciada en 2020 con el sencillo Tuya, la artista siempre resalta sus raíces argentinas, declarándose fanática del mate y de sus afectos en el país. Por el momento, la relación con el corredor se mantiene en una etapa inicial de amistad con química, priorizando sus respectivas agendas laborales.