El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, afirmó con firmeza que su país no aceptará ceder más tierras a Rusia, a pesar de los avances en las negociaciones impulsadas por Estados Unidos para buscar una solución diplomática al conflicto. La postura de Kiev y Moscú sigue siendo incompatible en materia territorial, según confirmó el mandatario.

Zelensky explicó que transmitió esta posición directamente a los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes participan en los contactos promovidos por Washington. Destacó que las exigencias de Rusia, que incluyen mantener no solo los territorios actualmente ocupados sino también zonas del Donbás que no han sido conquistadas militarmente, resultan inaceptables para Ucrania.

El presidente ucraniano subrayó que ceder más territorio representa una línea roja para su Gobierno. Sin embargo, valoró positivamente el desarrollo de las conversaciones con Estados Unidos, mencionando “progresos” reales tras eliminar algunos planteamientos inaceptables para Kiev del documento de trabajo elaborado conjuntamente por ambas delegaciones.

Reconoció que existen diferencias con Rusia respecto a los territorios en disputa, pero manifestó su esperanza en que Washington proponga mecanismos para acercar las posiciones. Aclaró que Estados Unidos no presiona a Ucrania para realizar concesiones territoriales, sino que actúa como mediador, transmitiendo las demandas rusas y escuchando la postura ucraniana con el objetivo de encontrar un consenso.

Las reuniones tuvieron lugar en Berlín, donde Zelensky también sostuvo encuentros con el canciller alemán Friedrich Merz, así como con líderes europeos y representantes de la OTAN, centrados en fortalecer el apoyo político y de seguridad a Ucrania.

Tras uno de los encuentros con los negociadores estadounidenses, Zelensky reconoció la complejidad de las conversaciones. “Hay cuestiones complejas, en particular las relativas a los territorios. Para ser sinceros, seguimos teniendo posiciones diferentes”, declaró en la capital alemana, al tiempo que resaltó la importancia de mantener abierto el canal diplomático.

Durante su discurso de clausura en un foro económico en Berlín, calificó los contactos con Washington como “productivos”, aunque “no fáciles”. Acompañado por el canciller Merz, Zelensky destacó que “hay muchísimos detalles y es importante que la paz se concrete”, y resaltó la resistencia de la sociedad ucraniana desde el inicio de la invasión rusa.

“Eso fue lo que detuvo a Rusia. La gente en Ucrania es así y seguiremos con nuestra diplomacia”, afirmó el mandatario.

Las negociaciones continuarán en los próximos días, aunque sin la presencia directa de Zelensky, quien tiene previsto viajar a Países Bajos. El domingo anterior ya había mantenido una reunión con Witkoff y Kushner para analizar modificaciones al plan de paz presentado por la Casa Blanca.

Desde Kiev, Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, respaldó la evaluación presidencial y calificó las conversaciones con Estados Unidos como “constructivas y productivas”.

“Se han logrado avances reales”, afirmó Umerov en su cuenta de X, expresando confianza en alcanzar “un acuerdo que nos acerque a la paz” y pidiendo prudencia ante rumores infundados. Asimismo, agradeció los esfuerzos del expresidente Donald Trump y su equipo para intentar una solución duradera al conflicto.