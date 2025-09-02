Provinciales > Más atención médica
Marcelo Orrego supervisó las obras del nuevo Hospital de Angaco con 68% de avance
POR REDACCIÓN
El gobernador Marcelo Orrego recorrió el predio de Villa El Salvador, en Angaco, donde se construye el nuevo Hospital Dr. Alfredo Rizo Esparza. Con un avance superior al 68%, el edificio está diseñado para brindar atención de complejidad Nivel II y dar respuesta a más de 10 mil vecinos de Angaco y San Martín.
Acompañado por el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, el mandatario constató el progreso de las instalaciones, que se desarrollan sobre un predio de dos hectáreas y que se organizan en bloques conectados por circulaciones cubiertas. Este diseño favorece la iluminación natural, genera patios de expansión y aporta beneficios en la recuperación física y emocional de los pacientes.
El proyecto, financiado con fondos provinciales, contempla áreas de internación, consultorios, diagnóstico, quirófanos, administración y servicios generales. Además, se incorporaron mejoras a pedido del Ministerio de Salud: un segundo consultorio odontológico, una habitación adicional con dos camas de internación, y una habitación de aislamiento equipada.
En el sector de servicios también se sumó un taller de mantenimiento y se optimizó la torre tanque, aumentando su capacidad y condiciones de salubridad. Actualmente, los trabajos avanzan en instalaciones eléctricas, sanitarias y de gases medicinales, junto a la instalación termomecánica en la mayor parte del edificio.
Las carpinterías, revestimientos y terminaciones, tanto interiores como exteriores, ya muestran el progreso de una obra que busca ampliar la cobertura sanitaria del Este sanjuanino y reducir la presión sobre los hospitales del Gran San Juan. Según destacaron desde el Gobierno provincial, el nuevo hospital garantizará una atención más cercana, rápida y eficiente para miles de vecinos.
