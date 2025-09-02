El gobernador Marcelo Orrego recorrió el predio de Villa El Salvador, en Angaco, donde se construye el nuevo Hospital Dr. Alfredo Rizo Esparza. Con un avance superior al 68%, el edificio está diseñado para brindar atención de complejidad Nivel II y dar respuesta a más de 10 mil vecinos de Angaco y San Martín.

Acompañado por el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, el mandatario constató el progreso de las instalaciones, que se desarrollan sobre un predio de dos hectáreas y que se organizan en bloques conectados por circulaciones cubiertas. Este diseño favorece la iluminación natural, genera patios de expansión y aporta beneficios en la recuperación física y emocional de los pacientes.

El proyecto, financiado con fondos provinciales, contempla áreas de internación, consultorios, diagnóstico, quirófanos, administración y servicios generales. Además, se incorporaron mejoras a pedido del Ministerio de Salud: un segundo consultorio odontológico, una habitación adicional con dos camas de internación, y una habitación de aislamiento equipada.

En el sector de servicios también se sumó un taller de mantenimiento y se optimizó la torre tanque, aumentando su capacidad y condiciones de salubridad. Actualmente, los trabajos avanzan en instalaciones eléctricas, sanitarias y de gases medicinales, junto a la instalación termomecánica en la mayor parte del edificio.

Las carpinterías, revestimientos y terminaciones, tanto interiores como exteriores, ya muestran el progreso de una obra que busca ampliar la cobertura sanitaria del Este sanjuanino y reducir la presión sobre los hospitales del Gran San Juan. Según destacaron desde el Gobierno provincial, el nuevo hospital garantizará una atención más cercana, rápida y eficiente para miles de vecinos.