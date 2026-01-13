Mark Ruffalo contra Trump: "Es un violador y un pedófilo”

Durante la 83.ª edición de los Globos de Oro, celebrada el 12 de enero de 2026, la alfombra roja se transformó en un escenario de fuerte protesta política contra Donald Trump y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Figuras como Mark Ruffalo, Wanda Sykes, Kleber Mendonça Filho y Judd Apatow alzaron su voz, mientras que Jean Smart y Ariana Grande portaron el pin de la campaña Be Good.

El eje de la manifestación fue el crimen de Renee Nicole Good, una mujer de 37 años asesinada el pasado 7 de enero en Minneapolis tras ser baleada en su vehículo por un agente del ICE.

En la ceremonia, donde Teyana Taylor se alzó con el premio a la Mejor Interpretación Femenina de Reparto por Una Batalla Tras Otra, Ruffalo fue el protagonista de las declaraciones más tajantes. Al vincular el accionar de la agencia de inmigración con el liderazgo del actual presidente, el actor afirmó: “Si dependemos de su moralidad, estamos en problemas”.

Profundizando su crítica, Ruffalo sostuvo ante las cámaras: “Tenemos un presidente que miente sobre lo que está pasando, que desprecia el derecho internacional y actúa como si nada importara más que su propia moral”.

Acto seguido, calificó al mandatario como “un delincuente condenado, un violador y un pedófilo”, frase que impactó en la transmisión oficial al exponer un clima de persecución que, según el intérprete, traiciona los valores del país,.

El actor también manifestó su preocupación por el futuro institucional: “Si estamos confiando en la moralidad de esta persona para dirigir al país más poderoso del mundo, entonces todos estamos en serios problemas”.

Finalmente, aseguró que hoy existen ciudadanos que viven “aterrorizados y con miedo”, incluyéndose a sí mismo en ese sentimiento, y concluyó de forma contundente: “Lo que estoy viendo que pasa hoy no es América”.