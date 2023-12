Max Verstappen y el millonario gasto que deberá hacer para poder defender su título en Fórmula 1

Siguiendo la tradición de esta temporada, el tricampeón mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, se enfrenta a un costoso desembolso para obtener su Superlicencia. La exorbitante cifra se debe a la impresionante cantidad de puntos acumulados por el neerlandés durante este periodo, y aunque el costo recae en su equipo, Red Bull, la suma supera los límites presupuestarios establecidos en la categoría. Este valor, que supera los salarios anuales de algunos pilotos, resalta las marcadas diferencias económicas entre los corredores de élite y el resto.

La Superlicencia de Verstappen asciende a 1.217.900 euros (1.327.511 dólares), resultado de sus 575 puntos obtenidos en el campeonato de 2023. La tarifa base de la Superlicencia es de 10.400 euros (11.336 dólares), pero se calcula un monto adicional por cada punto obtenido, equivalente a 2.100 euros (2.289 dólares). Este peculiar criterio penaliza al piloto por su éxito durante la temporada.

Max Verstappen, quien dominó esta temporada, se muestra indiferente al valor de la Superlicencia. De esta forma, durante una entrevista con la cadena neerlandesa Viaplay, explicó: "Eso lo paga el equipo, afortunadamente. Creo que debería haber una proporción normal. Pero ya sabes, las cosas así se escriben, y no creo que nadie esperara que acabara habiendo tantos puntos".

El piloto neerlandés de 26 años de edad expresó su descontento con la elevada tarifa: "No me parece bien que tengamos que pagar tanto. Tampoco ocurre en otros deportes. Y cada vez hay más carreras". Es importante señalar que los salarios y honorarios de los pilotos no están sujetos al límite presupuestario anual de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), fijado en 145 millones de dólares.

Por otra parte, el director del equipo, Christian Horner, también abordó el tema y expresó: "Es un problema de lujo porque hemos tenido que conseguir los puntos para generar la factura. Afortunadamente, está fuera del límite presupuestario. Pero sí, es un gran cheque para extender a la FIA". Como referencia de las diversidades salariales en la F1, la suma pagada por la Superlicencia de Verstappen supera el salario anual de Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) y Logan Sargeant (Williams), según informó Racingnews365.