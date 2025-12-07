Maxi López contó sus técnicas de seducción y su esposa lo desmintió

Desde su participación en MasterChef Celebrity, Maxi López ha ganado una popularidad inesperada, llegando incluso a convertirse en un referente para los jóvenes. Antes de viajar a Suiza para acompañar los últimos días de embarazo de su pareja, Daniela Christiansson, el exfutbolista participó en el streaming de Bauleti y Mernuel, donde el tema central fueron los códigos de seducción.

Tras escuchar las anécdotas de los jóvenes, López manifestó su preocupación y decidió grabar un video para compartir sus propios consejos sobre cómo encarar una noche “con códigos y actitud”. López se mostró preocupado al declarar: “Yo la verdad que me quedé re preocupado cuando me dijeron los pibes ayer. La gente de veinti no sé si está entendiendo los códigos de la joda”.

Publicidad

Entre sus claves para una buena conquista, el exdeportista explicó que, si bien se puede llegar a un boliche sin organización, “Los drinks no son un gasto, son una inversión. Llamás: Quiero diez botellitas en la mesa. Llegás perfecto”. Además, enfatizó la importancia de la actitud y el cuidado hacia la compañía: “No te podés emborrachar si tu compañera no se emborracha con vos. Queda mal. El vaso siempre lleno”.

El Tanque también insistió en la necesidad de ser considerado: “Uno tiene que ser atento, se tiene que ocupar, se tiene que preocupar por la compañía con la que está. No la podés dejar. Me pongo borracho y voy solo y encaro puesto. Eso no”. Concluyó sus tips recomendando que se priorice el momento actual: “Tené buenas actitudes, tenés que ser atento, tenés que ser generoso. No te preocupes en el mañana o lo que… No, no, no. Te preocupás en el hoy y hacés que esa persona la pase de la mejor manera con vos”.

Publicidad

El material generó gran repercusión, pero la respuesta más llamativa llegó de su propia pareja. En los comentarios de la publicación, Daniela Christiansson, quien lleva 11 años de relación con López, lo expuso públicamente al escribir: “Muy buen consejo ese de no emborracharse más que tu compañera veo que aprendiste la lección después de París 2014”. López no tardó en replicar, defendiéndose: “Ese día mi compañera tomó más que yo”. La modelo tuvo la última palabra en el intercambio, retrucando de manera tajante: “Pero vos terminaste mal”.