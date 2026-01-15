El inicio de 2026 marcó el regreso mediático de Maxi López a la Argentina, con nuevos proyectos vinculados al streaming y la televisión. Sin embargo, su vuelta al país también estuvo acompañada por una polémica que rápidamente se viralizó y generó rechazo en redes sociales, tras un comentario que realizó sobre Florencia de la V.

El episodio ocurrió durante una emisión de Sería Increíble, el ciclo que se emite por Olga, cuando en medio de una charla distendida la conductora Nati Jota le preguntó a López si besaría a un hombre. Tras unos segundos de silencio y ante la insistencia, el exfutbolista respondió: “No sería solo masculino, tendría que ser… A Florencia de la Vega, por ejemplo”.

La reacción en el estudio fue inmediata. Nati Jota lo corrigió al señalar que el nombre correcto es Florencia de la V y que se trata de una mujer. A esa aclaración se sumó Noelia Custodio, quien también remarcó la identidad de la conductora. Lejos de rectificarse, López volvió a preguntar cómo se llamaba, lo que generó mayor incomodidad en la mesa y profundizó el momento tenso al aire.

El fragmento del programa se viralizó rápidamente y desató una ola de críticas en redes sociales. Usuarios cuestionaron el comentario por considerarlo desinformado y ofensivo, y apuntaron contra la liviandad con la que el exdeportista abordó el tema. En plataformas como X, se multiplicaron los mensajes de repudio y reclamos por mayor responsabilidad en los discursos públicos.

Este no fue el primer episodio que colocó a López en el centro de la controversia desde su regreso al país. Días atrás, había sido cuestionado por declaraciones sobre el nacimiento de su hijo Lando, realizadas en una entrevista televisiva, que también generaron críticas y lo obligaron a dar explicaciones públicas.

Las sucesivas polémicas volvieron a poner bajo la lupa la exposición mediática del exfutbolista y reabrieron el debate sobre los límites del humor, la falta de información y el impacto de los mensajes que se difunden en espacios de alto alcance. Mientras continúa su participación en distintos programas, el comentario sobre Florencia de la V se convirtió en uno de los episodios más cuestionados de su reciente retorno a la escena pública.