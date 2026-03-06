El Doctor Pablo Ormeño quedó a cargo como nuevo Director del Instituto de Geología (INGEO) perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSJ. El acto de asunción estuvo presidido por la vicerrectora de la UNSJ, Andrea Leceta; el Decano de la FCEFN, Dr. Jorge Castro; y la Vicedecana de esta unidad académica, Dra. Georgina Coldwell; y la Directora saliente del INGEO, Dra. Laura Patricia Perucca.

A la hora de los discursos y mensajes institucionales, Andrea Leceta destacó la trayectoria y el trabajo de la directora saliente del INGEO, Laura P. Perucca y aprovechó la ocasión para reconocer el rol de las mujeres en la ciencia y en la universidad en particular.

“Voy a tomarme el permiso para saludar a Patricia, felicitarla por la tarea y, en nombre de ella, saludar a todas las mujeres que hacen docencia e investigación, más estando cercanas al 8M. Esta tarea de llevar adelante una familia y también una carrera científica, como lo ha hecho ella, no es menor”, expresó Leceta.

Asimismo, resaltó el papel del Instituto en el desarrollo científico de la UNSJ y de la provincia. “Este instituto habla de una Facultad con un fuerte compromiso con la investigación. En el marco del auge minero, la geología tiene que ser una de las áreas estratégicas, y el desafío de la universidad es aportar conocimiento, aún en este contexto complejo para las universidades nacionales”, señaló.

Por su parte, el Decano Jorge Castro agradeció la gestión de la Dra. Perucca y subrayó el valor histórico del instituto dentro de la Facultad. “El INGEO es la unidad de investigación más antigua que tiene la Facultad y una de las más antiguas y prestigiosas de la Universidad. Siempre que hablamos de geología miramos hacia ese origen, porque fue la carrera que dio el puntapié inicial para que esta Facultad fuera tal”, afirmó.

En ese sentido, destacó el trabajo realizado por la directora saliente: “Gracias Patricia, porque la verdad es que has hecho un trabajo increíble con todos los integrantes de los distintos gabinetes y con el personal técnico y administrativo”.

Por otro lado, el decano expresó también su confianza al nuevo director Ormeño. “Pablo, vas a tener el más absoluto de los apoyos. Las puertas del Decanato van a estar abiertas para que trabajemos en conjunto, especialmente en un contexto donde la minería tendrá un rol relevante en el desarrollo socioproductivo de la provincia”, señaló.



Por su parte, Ormeño expresó su agradecimiento: “Es un honor y, a su vez, una gran responsabilidad que se me haya elegido para el cargo de Director del Instituto de Geología, una entidad de gran prestigio que cumplió más de cincuenta años de trayectoria”, manifestó.

El geólogo destacó el papel de la geología en el desarrollo social y productivo: “La geología constituye una ciencia básica para el desarrollo de los pueblos. Comprender los recursos minerales e hídricos, estudiar la corteza terrestre y aportar al conocimiento ambiental pone a nuestra ciencia al servicio de la sociedad”, afirmó.

Entre los objetivos de su gestión mencionó la consolidación de equipos de investigación, el fortalecimiento de los laboratorios y gabinetes, y la vinculación con organismos públicos, empresas y otras instituciones científicas.

“Se planifica formar sólidos equipos de investigación, trabajar de forma multidisciplinaria y fortalecer la vinculación con organismos nacionales y provinciales, así como con el sector productivo, para dar respuesta a las necesidades de la sociedad”, explicó Ormeño.

Además, subrayó la importancia de la difusión científica y la transferencia de conocimientos. “Visibilizar el trabajo de investigación y transferencia será fundamental para dar a conocer los avances logrados y fortalecer la vinculación con la comunidad”.

Trayectoria del nuevo director del INGEO

El Dr. Pablo Ormeño es licenciado en Ciencias Geológicas por la FCEFN de la UNSJ, donde también obtuvo su doctorado con una beca de posgrado del CONICET. Su vínculo con el actual Instituto de Geología se remonta a 1988, cuando comenzó a colaborar como estudiante en el Gabinete de Neotectónica del entonces Instituto de Investigaciones Geológicas (IDIG), hoy INGEO.

Cuenta con una amplia trayectoria profesional en el ámbito privado, público y académico. Durante más de quince años trabajó en exploración minera para empresas nacionales e internacionales como Argentina Gold, Barrick Exploraciones y Western Mining, participando en proyectos vinculados principalmente a yacimientos epitermales de oro y plata en distintas provincias argentinas y también en Alaska.

Posteriormente se desempeñó durante ocho años en la gestión pública como Inspector Minero en la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero del Gobierno de San Juan.

En el ámbito académico, desde 2014 es docente de la cátedra de Geotecnia en el Departamento de Geología, donde actualmente se desempeña como Profesor Asociado e investigador con extensión docente, además de ser responsable del Gabinete de Geología Económica del INGEO.