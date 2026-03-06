El trabajo, que reúne 600 modelos de células tumorales, constituye un banco de información que permitirá estudiar mejor la enfermedad. Con aportes de equipos de Alemania, Estados Unidos y otros países, la investigación fue publicada en “Nature”.

La investigación científica por el tratamiento del cáncer tuvo un gran avance clave para su comprensión en vías de encontrar una cura definitiva. En este camino, se encuentra el doctor Daniel Alonso, médico, investigador del Conicet y docente de la Universidad Nacional de Quilmes.

Publicidad

Sus aportes contribuyen a la labor de la creación del primer atlas internacional de líneas celulares de cáncer de ratón. Dentro de este proyecto colaborativo junto a colegas de otros países, se logró reunir 600 modelos de células tumorales con el objetivo de explorar la enfermedad más de cerca. Esta investigación fue publicada en la prestigiosa revista científica “Nature”.

Cómo funciona el modelo

Disponer de modelos de células de tumores es clave en el campo experimental. Cuando se habla de “líneas celulares” se refiere al crecimiento, desde el laboratorio, de células cancerosas correspondientes a diferentes tejidos. Esos cultivos, luego, pueden preservarse (en forma congelada en el laboratorio), o bien, ser trasplantados a animales vivos para poder evaluar la progresión de las distintas patologías en tiempo real.

Publicidad

En este caso, como en otros, se trasplantaron a roedores porque constituyen un modelo excelente por su parentesco con los humanos; de hecho, es el más empleado en el campo de las investigaciones biomédicas. Escudriñar las respuestas fisiológicas y el funcionamiento del sistema inmune de los ratones puede servir para concretar terapias que después sean útiles para personas.

“El atlas es una colección ‘curada’ de líneas celulares de cáncer en ratones, con 590 ejemplares en total, que cubren decenas de tipos de cáncer, incluyendo los más habituales y agresivos, que implican aún desafíos para el abordaje médico. Conforma una enorme base de datos abierta, accesible para científicos de todo el mundo”, mencionó el investigador.

Publicidad

“Hasta la fecha, si bien había colecciones de líneas celulares humanas, no existía un recurso de estas características para el cáncer en el ratón, que es el modelo experimental más utilizado en investigación biomédica y el que mejor reproduce la enfermedad en los seres humanos. En particular, los modelos en ratón también reproducen adecuadamente los fenómenos inmunológicos que se dan durante el desarrollo de un tumor, con lo cual son excelentes sistemas experimentales para probar las nuevas inmunoterapias que están cambiando el manejo de muchos cánceres agresivos”, dijo el científico argentino.

Las casi 600 líneas celulares, colectadas en el atlas, están online y cualquier investigador puede acceder a ellas. Algo así como un banco de información privilegiado sobre una de las afecciones más preocupantes de esta época. Una base de datos abierta, que cuenta con información genética detallada, estudios histopatológicos, de inmunidad y análisis comparativos.

Alonso fue el único representante de Latinoamérica en un trabajo liderado por equipos de Alemania (Escuela de Medicina y Salud de Munich y el Centro de Investigación en Cáncer de Heidelberg), Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y otras latitudes. Al respecto, brinda precisiones sobre su contribución puntual: “Mi aporte incluyó una línea celular de un cáncer agresivo, que aislamos hace más de tres décadas durante mi tesis doctoral junto a la doctora Elisa Bal en el Instituto Oncológico Roffo (UBA) y validamos como modelo durante todos estos años en la Universidad Nacional de Quilmes”, comentó el experto, que se desempeñó como el contacto latinoamericano de esta iniciativa internacional.

En busca del eslabón perdido

Otro de los grandes interrogantes que, a partir de la confección del atlas, Alonso y el resto del equipo, busca responder a la siguiente cuestión ¿por qué la mutación de un gen específico puede desencadenar cáncer en algunos tejidos y no en otros?

Para empezar, hay que saber que el inicio de esta enfermedad, precisamente, se produce por genes que se alteran y funcionan de manera distinta de lo que tradicionalmente deberían.

De todos los oncogenes que existen, hay uno que se denomina KRAS, que está presente en las células, y se encarga de su crecimiento y división. Su alteración, por caso, opera como detonante en cáncer de pulmón, páncreas o intestino; mientras que, en otros de gran incidencia, como el de mama, no tiene el mismo peso.

Dice Alonso sobre ello: “De alguna forma, los vínculos precisos entre el oncogén mutado y la progresión hasta los complejos cambios en el comportamiento celular que llevan a cáncer en un tejido, pero no en otros, constituyen un ‘eslabón perdido’ para abordar mejor la prevención y el tratamiento. Este primer trabajo utilizando el atlas como una herramienta para estudiar la evolución específica de los cánceres en cada tejido impulsados por el oncogén KRAS, trata de echar luz sobre esta brecha del conocimiento”.

Se suele decir que llegó el tiempo de la medicina de precisión, del análisis de la oncología a escala molecular. Si el comportamiento de las células tumorales se vuelve tan impredecible según los casos, entonces, habrá que afinar los estudios y sumar cada vez mayor evidencia científica que permita establecer patrones de comportamiento, identificar mecanismos comunes y, en definitiva, hallar el talón de Aquiles de una enfermedad -o un conjunto de enfermedades- que cada año termina con la vida de 10 millones de personas.