En medio del debate sobre la reforma laboral en Argentina, un estudio elaborado por la plataforma de empleo Bumeran reveló que las habilidades blandas se han convertido en el atributo más demandado (y al mismo tiempo más escaso) entre los candidatos que buscan insertarse o crecer en el mercado laboral.

Según el informe, el 68% de los especialistas en Recursos Humanos en Argentina considera que estas competencias son prioritarias al momento de evaluar a un postulante. La tendencia se repite en otros países de la región: alcanza el 69% en Perú y Chile, el 62% en Ecuador y el 57% en Panamá.

Dentro de este conjunto de habilidades, la responsabilidad y la puntualidad aparecen como las cualidades más buscadas y, al mismo tiempo, las menos frecuentes entre los candidatos. Así lo indicó el 47% de los expertos consultados. En el ranking también se destacan la empatía, mencionada por el 46%, y la comunicación, con el 42%.

En cuanto a las habilidades técnicas o “duras”, el 40% de los especialistas señaló que el manejo de equipos y maquinaria específica es el conocimiento más requerido en la actualidad. Le siguen el dominio de software informático, con el 35%, y la capacidad de incorporar nuevas tecnologías junto con el manejo de un segundo idioma, con el 32%.

“El estudio muestra que las habilidades blandas se han transformado en un diferencial clave para la empleabilidad y el desarrollo profesional, incluso por encima de muchas competencias digitales”, explicó Federico Barni, CEO de Bumeran.com en Jobint.

La investigación se realizó a partir de una encuesta a 509 especialistas en Recursos Humanos de Argentina, Perú, Chile, Ecuador y Panamá. Entre los resultados también se destaca que nueve de cada diez profesionales del área consideran que las habilidades, blandas o duras, resultan determinantes al momento de seleccionar un nuevo talento.

En detalle, el 55% de los encuestados sostiene que ambas categorías son indispensables para un buen desempeño laboral. Un 37% prioriza principalmente las habilidades blandas, mientras que solo el 8% considera más relevantes las competencias técnicas.

Quienes destacan las habilidades duras señalan que permiten cumplir de manera más eficiente con los requisitos específicos del puesto. En cambio, quienes priorizan las habilidades blandas valoran su impacto en la creación de ambientes laborales positivos, la colaboración entre equipos y la resolución de conflictos.

El informe también indica que la evaluación de estas aptitudes se produce principalmente durante el período de prueba: el 75% de los especialistas afirma que es en esa etapa cuando se puede confirmar si un trabajador posee las competencias necesarias. El 25% restante asegura que estas habilidades pueden detectarse desde la entrevista laboral.

En cuanto a las diferencias por edad, los expertos consideran que las personas de entre 31 y 40 años presentan las habilidades blandas más desarrolladas. En cambio, el segmento de 41 a 50 años lidera en lo que respecta a habilidades técnicas.

Por último, el estudio señala que seis de cada diez empresas implementan estrategias de capacitación para fortalecer las competencias de sus trabajadores. Entre las acciones más frecuentes se encuentran programas de formación, talleres de desarrollo personal, instancias de coaching y mentoría, rotación de tareas y plataformas de aprendizaje destinadas a mejorar tanto las habilidades técnicas como las sociales.