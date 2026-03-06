UPCN San Juan Vóley comenzó con paso firme su participación en los playoffs de la Liga de Vóleibol Argentina. Este viernes, el equipo dirigido por Fabián Armoa venció con autoridad a San Lorenzo por 3-0 y se adelantó en la serie de cuartos de final.



El encuentro se disputó en el Polideportivo Municipal de Monteros, en Tucumán, donde el conjunto sanjuanino se impuso con parciales de 25-15, 25-13 y 25-21, mostrando un juego sólido y dominando gran parte del partido.



UPCN marcó claras diferencias en los dos primeros sets gracias a su volumen de juego, la efectividad en ataque y un buen trabajo colectivo. En el tercer parcial, San Lorenzo intentó reaccionar, pero el equipo sanjuanino mantuvo la concentración y logró cerrar el partido sin mayores sobresaltos.

El máximo anotador del encuentro fue Gerónimo Elgueta, quien sumó 12 puntos y fue una de las figuras del equipo en la victoria que le permitió a UPCN quedar 1-0 arriba en la serie.

Con este resultado, el conjunto sanjuanino quedó a un triunfo de avanzar a las semifinales del torneo. El segundo partido se jugará este domingo desde las 17, nuevamente en Monteros. El encuentro podrá verse por Fox Sports 2 y por el canal oficial de ACLAV en YouTube.

En caso de ser necesario un tercer partido para definir la serie, el desempate está previsto para el lunes en el mismo escenario.