El Gobierno nacional decidió adelantar la campaña de vacunación antigripal 2026 ante la circulación de la nueva variante de influenza H3N2 y el inicio cada vez más temprano de la temporada de virus respiratorios en el país. A través del Ministerio de Salud, la distribución de dosis comenzó durante la segunda semana de febrero para garantizar el inicio de la inmunización el próximo 11 de marzo en todas las provincias.

En total, la cartera sanitaria adquirió 8.160.000 dosis de vacunas que ya están siendo enviadas a las distintas jurisdicciones para su aplicación gratuita dentro del calendario oficial. La campaña apunta principalmente a los grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones por la gripe.

La población objetivo incluye a niños de entre 6 y 24 meses, adultos mayores de 65 años, personal de salud, embarazadas y puérperas, además de personas de entre 2 y 64 años que presenten factores de riesgo o enfermedades preexistentes.

Del total de vacunas adquiridas, 4.700.000 dosis corresponden a la formulación para adultos destinada a personas de entre 24 meses y 64 años. Otras 2.300.000 dosis son de la vacuna adyuvantada, especialmente diseñada para mayores de 65 años, mientras que 1.160.000 dosis son de la vacuna pediátrica dirigida a niños de entre 6 meses y 2 años.

En cuanto al esquema de aplicación, los niños de entre 6 y 24 meses deberán recibir dos dosis separadas por al menos cuatro semanas, salvo aquellos que ya hayan completado ese esquema en años anteriores, quienes recibirán solo una. Las personas de 2 a 64 años con factores de riesgo deberán aplicarse una dosis anual con certificación médica, mientras que los mayores de 65 años recibirán una dosis por año sin necesidad de prescripción.

Las embarazadas deben vacunarse en cualquier momento de la gestación, mientras que las puérperas podrán hacerlo antes del egreso de la maternidad o dentro de los diez días posteriores al parto si no fueron inmunizadas durante el embarazo. El personal de salud, por su parte, también debe aplicarse una dosis anual.

La influenza A es responsable de la mayoría de los brotes estacionales de gripe. Dentro de esta categoría, la variante H3N2 se caracteriza por su alta capacidad de contagio. El nombre del virus hace referencia a dos proteínas de su superficie (hemaglutinina tipo 3 y neuraminidasa tipo 2) que le permiten adherirse a las células humanas e iniciar la infección.

Entre los síntomas más frecuentes se destacan fiebre alta, dolores corporales intensos, escalofríos, fatiga marcada y tos seca persistente. A diferencia del resfrío común, que suele comenzar de manera gradual, la gripe H3N2 aparece de forma repentina y con mayor impacto en el organismo. También se diferencia del COVID-19 porque la pérdida de olfato y gusto es menos frecuente, mientras que el dolor muscular suele ser más intenso.

Las autoridades sanitarias remarcan que la vacunación sigue siendo la herramienta más eficaz para prevenir complicaciones, especialmente en los grupos más vulnerables, y recomiendan completar el esquema antes del inicio del invierno, cuando aumenta la circulación del virus.