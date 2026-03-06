La primera semana de conflicto armado en Medio Oriente cerró con un fuerte impacto en los mercados internacionales. El precio del petróleo superó los 90 dólares por barril y las principales bolsas del mundo registraron caídas, en medio de la creciente incertidumbre por la escalada bélica en la región.

El barril de petróleo Brent, referencia para Europa y gran parte de Asia (y también utilizado como indicador en Argentina) alcanzó los 94,07 dólares, lo que representa una suba del 10,14%. En tanto, el crudo ligero West Texas Intermediate (WTI), referencia para el mercado norteamericano, cotizó en torno a los 92,20 dólares, con un salto intradía cercano al 13,79%.

El aumento del precio del crudo se vincula directamente con el agravamiento del conflicto en el Golfo Pérsico. En ese contexto, Irán anunció el cierre del estratégico Estrecho de Ormuz para embarcaciones consideradas “enemigas”, una vía clave para el transporte de petróleo a nivel mundial, lo que generó alarma en los mercados energéticos.

El impacto se trasladó rápidamente a las bolsas internacionales. En Wall Street, el índice Dow Jones y el S&P 500 registraron caídas superiores al 1%, mientras que el tecnológico Nasdaq retrocedió alrededor del 0,7%, en una jornada marcada por la volatilidad financiera.

En Europa también predominaron las pérdidas. El índice Euro Stoxx 50 bajó un 0,87%, el DAX de Frankfurt retrocedió 1,13%, el FTSE 100 de Londres cayó 1,22%, el IBEX 35 de Madrid perdió 1,11% y el FTSE MIB de Milán registró un descenso cercano al 0,99%.

La incertidumbre también se reflejó en el índice de volatilidad VIX, conocido como el “índice del miedo”. Este indicador, que mide la volatilidad esperada del mercado estadounidense en los próximos 30 días, saltó hasta los 26,67 puntos, lo que representa una suba superior al 12% durante la jornada.

Analistas financieros advierten que el encarecimiento del petróleo podría trasladarse rápidamente a la inflación global y alterar las decisiones de política monetaria en las principales economías. Incluso, algunos especialistas ya consideran que este nuevo escenario podría frenar eventuales bajas en las tasas de interés en Estados Unidos.

Mientras tanto, los mercados siguen de cerca la evolución del conflicto, conscientes de que cualquier escalada adicional en Medio Oriente podría profundizar la volatilidad financiera y el impacto sobre la economía mundial.