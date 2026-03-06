Un joven de apenas 19 años quedó bajo investigación por presunta comercialización de estupefacientes luego de un allanamiento realizado por la Policía Federal Argentina en el departamento Capital. El procedimiento se concretó este jueves 5 de marzo en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles San Luis y Matías Zaballa, tras varios meses de tareas investigativas.

Según informaron fuentes vinculadas a la causa, el operativo fue resultado de un trabajo de inteligencia que buscaba determinar la existencia de un posible punto de venta de droga en la zona. Con las pruebas reunidas durante la pesquisa, la Justicia Federal ordenó el allanamiento del domicilio sospechado.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron secuestrar más de 500 gramos de cogollos de marihuana que se encontraban fraccionados, lo que indicaría que estaban preparados para su comercialización. Además, se realizaron otras medidas de interés para la investigación.

El principal investigado es un joven de 19 años, quien fue trasladado a la sede de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) San Juan de la Policía Federal Argentina, donde quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones judiciales.

Fuentes cercanas al expediente expresaron su preocupación por la corta edad del sospechoso. Indicaron que, en el último tiempo, se viene advirtiendo con mayor frecuencia la participación de jóvenes en actividades vinculadas a la venta de estupefacientes, lo que genera alarma en los organismos encargados de la prevención y persecución de este tipo de delitos.

La investigación es dirigida por la Unidad Fiscal Federal de San Juan, a través del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos, bajo la conducción del fiscal federal Francisco Maldonado y la auxiliar fiscal Mariana Gauto Baloc, quienes supervisan las medidas dispuestas en la causa.