Provinciales > Día conmemorativo

8M en San Juan: convocan a una marcha desde Plaza 25 hacia la Legislatura

La movilización impulsada por organizaciones feministas, sociales y sindicales se realizará el lunes por la tarde. Partirá desde la Plaza 25 de Mayo y culminará frente a la Legislatura Provincial.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
La convocatoria será el lunes 9 de marzo a partir de las 17hs y la manifestación comenzará a las 18. (Foto archivo)

Distintas organizaciones feministas, sociales y sindicales convocaron a una movilización en San Juan en el marco del Día Internacional de la Mujer, conocido como 8M. La marcha se realizará el lunes y partirá desde la Plaza 25 de Mayo con destino a la Legislatura Provincial.

Según informaron las agrupaciones convocantes, la concentración comenzará a las 17 horas y la movilización está prevista para alrededor de las 18. La actividad es impulsada por el colectivo Ni Una Menos y reunirá a diversos espacios de militancia y organizaciones sociales de la provincia.

La convocatoria está dirigida a mujeres y disidencias, incluyendo personas trans, lesbianas, travestis, bisexuales, no binaries e intersex, además de integrantes de la comunidad LGBT+ y aliados que acompañan las reivindicaciones del movimiento.

Entre las organizaciones que participarán se encuentran Ni Una Menos San Juan, ATA, Autoconvocados, UDA San Juan, Izquierda Socialista, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Foro de Salud Mental, Nueva Izquierda, PDT y el Partido Obrero, entre otras agrupaciones sociales y políticas.

