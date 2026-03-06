Distintas organizaciones feministas, sociales y sindicales convocaron a una movilización en San Juan en el marco del Día Internacional de la Mujer, conocido como 8M. La marcha se realizará el lunes y partirá desde la Plaza 25 de Mayo con destino a la Legislatura Provincial.

Según informaron las agrupaciones convocantes, la concentración comenzará a las 17 horas y la movilización está prevista para alrededor de las 18. La actividad es impulsada por el colectivo Ni Una Menos y reunirá a diversos espacios de militancia y organizaciones sociales de la provincia.

La convocatoria está dirigida a mujeres y disidencias, incluyendo personas trans, lesbianas, travestis, bisexuales, no binaries e intersex, además de integrantes de la comunidad LGBT+ y aliados que acompañan las reivindicaciones del movimiento.

Entre las organizaciones que participarán se encuentran Ni Una Menos San Juan, ATA, Autoconvocados, UDA San Juan, Izquierda Socialista, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Foro de Salud Mental, Nueva Izquierda, PDT y el Partido Obrero, entre otras agrupaciones sociales y políticas.