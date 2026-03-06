La senadora y jefa del bloque libertario en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, se reunió este viernes con familiares del abogado argentino Germán Giuliani, quien permanece detenido en Venezuela desde hace más de nueve meses. El encuentro se realizó en el Senado y tuvo como objetivo analizar gestiones para lograr su liberación.

De la reunión participaron Adriana, madre del abogado; su esposa Virginia; sus hermanas; y un amigo cercano, además de la activista venezolana Elisa Trotta. Tras el encuentro, Bullrich difundió un video en sus redes sociales en el que reiteró el reclamo por la liberación del argentino.

“Estamos trabajando todos los días para que Germán Giuliani vuelva a la Argentina. Hoy es el último argentino detenido ilegalmente por la dictadura de Maduro y no vamos a parar hasta que esté de vuelta en casa”, expresó la legisladora.

Giuliani se encuentra detenido desde mayo de 2025 y actualmente está alojado en el Centro Penitenciario Yare II, una cárcel de máxima seguridad ubicada en las afueras de Caracas. Su familia sostiene que no existen cargos claros ni un proceso judicial transparente en su contra.

El abogado había viajado a Venezuela por cuestiones laborales, pero fue arrestado pocos días después por las autoridades locales, en un contexto de fuerte tensión política previa a elecciones en ese país. Desde entonces, sus familiares denuncian falta de información sobre su situación y reclaman intervención internacional.

Tras la reciente liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien permaneció 448 días detenido, el caso de Giuliani volvió a tomar protagonismo en la agenda política argentina. Actualmente es el único ciudadano argentino que continúa privado de su libertad en Venezuela.

Durante el encuentro también surgieron críticas hacia la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La esposa de Giuliani afirmó que la entidad no se comunicó con la familia ni realizó gestiones por su liberación, a diferencia de lo ocurrido en el caso del gendarme.

Pese a la incertidumbre, los familiares del abogado se mostraron esperanzados tras la reunión. “Estoy muy satisfecha con Patricia, confío en ella y estoy segura de que van a traer a mi hijo”, afirmó su madre al finalizar el encuentro. Mientras tanto, el Gobierno argentino y la Cancillería continúan con gestiones diplomáticas para intentar resolver el caso.