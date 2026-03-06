La tensión entre el Gobierno provincial y los gremios docentes volvió a escalar luego de que se confirmara un paro de 48 horas convocado por los sindicatos UDAP, UDA y AMET para la próxima semana. En ese contexto, el ministro de Economía de San Juan, Roberto Gutiérrez, anticipó que el Ejecutivo descontará los días a quienes adhieran a la medida de fuerza.

El funcionario fue claro al referirse a la postura oficial y sostuvo que la decisión responde a un criterio de equidad frente al resto de la sociedad. “Sí vamos a descontar los días, porque de lo contrario sería muy injusto para la sociedad en su conjunto”, afirmó durante una entrevista televisiva.

Publicidad

La advertencia llega en la antesala de una nueva reunión paritaria prevista para el martes próximo, instancia en la que el Gobierno buscará volver a discutir la propuesta salarial con los representantes sindicales del sector docente.

Gutiérrez remarcó además que la educación es considerada un servicio esencial y que, por ese motivo, también se debe contemplar a los trabajadores que optan por no adherir a las medidas de fuerza. En ese sentido, planteó que permitir el pago completo de los salarios a quienes no concurran a trabajar generaría una situación desigual dentro del propio sistema educativo.

Publicidad

“El servicio educativo es un servicio esencial y también sería injusto para los docentes que sí decidan trabajar”, expresó el ministro al justificar la decisión del Ejecutivo.

Otro de los puntos que generó sorpresa en el Gobierno fue la rapidez con la que los gremios anunciaron el paro luego de la última reunión paritaria. Según explicó el funcionario, la medida se tomó sin que la propuesta oficial fuera analizada previamente por las bases docentes.

Publicidad

“Me llamó poderosamente la atención que los gremios decidieran un paro al día posterior de una reunión paritaria, donde aparentemente ni siquiera bajaron la propuesta a las bases”, señaló.

Desde el Ejecutivo provincial también defendieron la oferta salarial presentada en la mesa de negociación y aseguraron que el incremento planteado superaría los índices de inflación proyectados.

En ese sentido, Gutiérrez sostuvo que la propuesta debe analizarse en el contexto económico actual y en comparación con otros sectores de la actividad. “Estamos proponiendo un incremento salarial que va a estar por encima de la inflación. Cuando lo comparamos con lo que sucede en la actividad económica o en el resto de los sectores, resulta llamativo que la propuesta sea rechazada”, afirmó.

Con el paro confirmado y la advertencia del descuento sobre la mesa, el conflicto docente suma un nuevo capítulo y la próxima reunión paritaria será clave para determinar si existe margen para destrabar la disputa o si el enfrentamiento entre el Gobierno y los gremios continuará escalando en los próximos días.