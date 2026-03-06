El desarrollo de la minería del cobre en Argentina podría transformar la matriz exportadora del país en la próxima década. Según un informe elaborado por la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, dependiente de la Secretaría de Minería de la Nación, el sector podría generar más de US$17.000 millones anuales en exportaciones hacia 2035, impulsado por una cartera de grandes proyectos en distintas etapas de avance.

El estudio analiza el potencial productivo del país a partir de la evolución de los proyectos cupríferos en desarrollo, el nivel de recursos disponibles, las inversiones proyectadas y el impacto que podrían tener en el comercio exterior. En ese escenario, Argentina pasaría a ocupar un lugar relevante en el mercado global de cobre, un mineral clave para la transición energética y la electrificación de la economía mundial.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, si se concretan los emprendimientos actualmente en carpeta, la producción nacional podría superar 1,5 millones de toneladas anuales de cobre para 2035. Este volumen colocaría al país dentro del grupo de productores relevantes de concentrados y cátodos a nivel internacional.

El informe identifica nueve proyectos de cobre en etapas avanzadas de desarrollo, que en conjunto demandarían inversiones superiores a US$28.000 millones. Estas iniciativas se concentran principalmente en el cinturón geológico andino, una región que alberga grandes depósitos tipo pórfido y que se extiende a lo largo de varias provincias mineras.

Dentro de ese mapa productivo, San Juan aparece como uno de los polos centrales del crecimiento cuprífero argentino. En la provincia se encuentran algunos de los proyectos más importantes de la cartera nacional.

Uno de ellos es Altar, actualmente en etapa de evaluación económica preliminar. El proyecto posee recursos estimados en más de 14 millones de toneladas de cobre, con una ley promedio cercana al 0,43%, y requeriría inversiones por unos US$1.593 millones. Según las estimaciones, podría iniciar producción alrededor de 2030 y contar con una vida útil de aproximadamente 45 años.

Otro de los desarrollos relevantes es El Pachón, que se encuentra en fase de factibilidad. Este yacimiento registra recursos cercanos a 25,4 millones de toneladas de cobre y una ley promedio del 0,5%, con inversiones proyectadas en torno a US$9.460 millones. Su puesta en marcha se proyecta hacia 2034.

También figura entre los proyectos destacados Filo del Sol, actualmente en etapa de prefactibilidad. Este emprendimiento posee recursos superiores a 31 millones de toneladas de cobre, con una ley promedio cercana al 0,41%. La inversión estimada ronda los US$1.805 millones y podría iniciar operaciones alrededor de 2030, produciendo concentrados y cátodos.

En paralelo, el proyecto Josemaría ya se encuentra en etapa de construcción y contempla inversiones por unos US$4.061 millones. El yacimiento posee recursos por más de 6 millones de toneladas de cobre y podría comenzar a producir hacia 2029, con una vida útil estimada de 19 años.

La lista se completa con Los Azules, otro de los proyectos estratégicos para el desarrollo cuprífero de San Juan. Actualmente se encuentra en etapa de factibilidad y cuenta con recursos cercanos a 11,5 millones de toneladas de cobre, con una ley promedio del 0,4%. La inversión estimada supera los US$3.100 millones y el inicio de producción de cátodos se proyecta también alrededor de 2030.

El informe señala que la diversidad de etapas en las que se encuentran los proyectos permitiría un crecimiento gradual de la producción, evitando que todas las inversiones se ejecuten al mismo tiempo y facilitando una incorporación escalonada de nuevas plantas de procesamiento.

Actualmente, Argentina no cuenta con producción cuprífera a gran escala desde el cierre de la mina Bajo de la Alumbrera en 2018. Sin embargo, el avance de esta nueva cartera de proyectos refleja un renovado dinamismo del sector minero en varias provincias.

Si estas iniciativas logran concretarse en los plazos previstos, el cobre podría convertirse en uno de los principales motores exportadores del país durante la próxima década, con un impacto económico que podría superar los US$17.000 millones anuales hacia mediados de la década de 2030.