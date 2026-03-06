Otra jornada más de la Vuelta a San Juan Damas fue celebrada en Chimbas con una prueba extremadamente desafiante. En el circuito de unos 74,160 kilómetros en total, la corredora Paola Wynants del equipo Armonía Cycles obtuvo la victoria del a tercera etapa de la competencia deportiva.

La carrera inició cerca de las 16 hs. con un recorrido que comprendió la plaza departamental de Chimbas, Calle Mendoza, Calle Centenario, Calle Salta, Avenida Benavidez y de nuevo la calle Mendoza, en un total de 9 giros y 12 minutos cada vuelta en promedio.



Wynants, fue la primera en alcanzar la meta y ascendió al podio, seguida por Ana Seijas Gómez, que representa al Braghete Prezzioso y en tercer puesto, Maribel Aguirre, sin embargo, ésta corredora sumó puntos importantes porque continúa siendo líder de la clasificación general del encuentro ciclístico.

Entre las alternativas de la prueba, se disputaron tres metas sprint al culminar el giro 3, 5 y 7, conservando Valentina Luna, de Transporte Don Aníbal, el liderazgo de esa general.

La segunda edición de la vuelta femenina cumplirá mañana su cuarto capítulo, que en principio tendría largada en la Municipalidad de Sarmiento y final en Alto de Pedernal, altura del Dique Crucecitas, pero debido a las condiciones climáticas que afectaron los últimos días a ese departamento, la organización evalúa si será posible transitar esos caminos, como así también piensa en algunos cambios en caso de darle de baja a ese recorrido.

Vuelta a San Juan Damas 2026

Resumen de la Etapa 3 - Chimbas

1ª Paola Silvia Wynants (Armonía Cycles)

2ª Ana Seijas Gómez (Braghete Prezziozo)

3ª Maribel Aguirre (Municipalidad de Pocito)

Etapa Junior

1ª Pía Manzano

2ª Zoe Milagros Quiroga

3ª Sol Mockford

Etapa Máster

1ª María Alejandra Prezzioso

2ª Paula Carolina López

3ª Graciela Zárate

General individual (Sub 23 / Elite)

1ª #71 Maribel Aguirre (Municipalidad de Pocito)

General Junior

1ª #55 Sol María Mockford (Armonía Cycles)

General Máster

1ª #77 Carolina Inés Pérez (Municipalidad de Pocito)

General Meta Sprint

1ª #31 Valentina Luna (Transporte Don Aníbal)