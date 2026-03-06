La Dirección Provincial de Vialidad informó este viernes 6 de marzo, el estado actualizado de las rutas provinciales tras las lluvias y crecientes registradas en distintos puntos de San Juan. El organismo advirtió que varios caminos se encuentran intransitables por material de arrastre, socavones y bajadas de agua, mientras que en otros sectores se puede circular solo con extrema precaución.

Uno de los departamentos más afectados es Valle Fértil. Allí la Ruta Provincial 523, en el tramo entre La Majada y Los Bretes, permanece intransitable debido a la presencia de material arrastrado por la creciente y daños en la calzada. En cambio, el tramo entre Villa San Agustín y La Majada fue habilitado al tránsito, aunque con precaución, luego de tareas realizadas por personal y equipos de Vialidad.

En ese mismo departamento, la Ruta Provincial 510, entre Marayes y Baldecitos, se encuentra transitable con precaución por sectores de badenes afectados. También la Ruta Provincial 511, desde Villa San Agustín hasta el límite con La Rioja, está habilitada con precaución tras trabajos de despeje. El circuito del Parque Ischigualasto, por la Ruta Provincial 529, permanece transitable con precaución, aunque se informó que el sector conocido como Estación El Submarino no puede ser atravesado.

Además, varios caminos rurales del departamento siguen intransitables. Entre ellos se encuentran los accesos a Sierras de Chávez, Riveros y Sierras de Elizondo, todos afectados por socavones y material de arrastre provocado por las lluvias.

En el departamento Iglesia, la Ruta Provincial 430, en el tramo entre Angualasto y el Parque Nacional San Guillermo, se encuentra transitable con precaución mientras equipos de trabajo continúan realizando tareas de mantenimiento y despeje.

La situación también afecta a otras zonas de la provincia. En Sarmiento, la Ruta Provincial 351, en el tramo Divisadero–Retamito, está habilitada con precaución, mientras que la Ruta Provincial 116, conocida como Calle Mendoza Vieja, se encuentra intransitable por la bajada de agua y material arrastrado por la creciente.

En Jáchal, la Ruta Provincial 475, camino a Mogna, permanece intransitable en la zona de badenes por la bajada de crecientes y acumulación de sedimentos. En tanto, la Ruta Provincial 456, camino a Huerta de Huachi, también presenta complicaciones por material de arrastre.

Finalmente, en Pocito, la Ruta Provincial 159, a la altura de Calle 6 y su intersección con la Ruta Provincial 64 (Calle Chacabuco) hacia el oeste, quedó intransitable debido al hundimiento de la loza en un puente.

Desde Vialidad Provincial indicaron que el resto de las rutas de San Juan se encuentra transitable con precaución y recomendaron a los conductores evitar circular por zonas afectadas por crecientes, respetar la señalización y mantenerse informados ante nuevas actualizaciones sobre el estado de los caminos.