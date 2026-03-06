Un joven de 25 años identificado como Santiago Lara fue detenido en La Plata en el marco de una investigación judicial que apunta a una banda dedicada a la venta de drogas fraccionadas. El procedimiento fue realizado tras un allanamiento ordenado por la fiscalía y permitió secuestrar estupefacientes y otros elementos de interés para la causa.

El operativo se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la calle 56, entre 20 y 21, donde según la investigación se realizaban las transacciones de droga en pequeñas dosis destinadas a la venta directa. La causa está a cargo del fiscal Hugo Tesón, quien ordenó el procedimiento luego de reunir distintas pruebas durante la investigación.

Durante el allanamiento también fueron detenidos Marcelo Fabián Lara, padre de Santiago, y María José Boren. Los tres quedaron imputados en la causa y ya fueron indagados por la Justicia mientras avanza el expediente judicial.

El nombre de Santiago Lara había alcanzado notoriedad pública años atrás debido a un reclamo judicial vinculado a la figura de Diego Maradona. El joven había iniciado una demanda para ser reconocido como hijo del exfutbolista, una situación que generó fuerte repercusión mediática tras la muerte del ídolo en 2020.

En ese momento, la abogada del joven había solicitado la exhumación del cuerpo de Maradona para obtener muestras genéticas, argumentando que era la única manera de confirmar lo que su madre, Natalia Garat, le había confesado antes de morir de cáncer cuando él tenía 13 años.

Sin embargo, la causa sufrió un giro en 2021 cuando trascendió que las pruebas de ADN realizadas habían dado resultado negativo. Aunque Lara y su defensa cuestionaron la validez del proceso y aseguraron que nunca se le había extraído sangre para una prueba oficial, la Justicia no avanzó con el reconocimiento de filiación.

Ahora, el joven vuelve a ser noticia, pero esta vez vinculado a una causa penal por presunta comercialización de estupefacientes que continúa bajo investigación en la ciudad de La Plata.