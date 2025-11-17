A sus 83 años, Paul McCartney se unió a la protesta de un colectivo de más de mil artistas que rechazan un proyecto de ley del gobierno británico que busca flexibilizar los derechos de autor para facilitar el uso de obras creativas en el entrenamiento de inteligencia artificial sin necesidad de permiso ni pago a sus creadores.

En un gesto simbólico y político, el exBeatle contribuyó con un "tema silencioso" titulado “Bonus Track”, que consiste en una grabación de 2 minutos y 45 segundos en un estudio vacío, compuesta por sonidos ambientales prácticamente imperceptibles. Esta pieza formará parte de la reedición en vinilo del álbum Is this what we want? (¿Es esto lo que queremos?), programada para el 8 de diciembre, como una crítica directa a la falta de protección para el sector cultural.

Publicidad

Este álbum es parte de una iniciativa del colectivo homónimo que lanzó en febrero de 2025 una edición digital “muda” para exigir que el gobierno detenga la reforma. Según los artistas, la propuesta legal permitiría “legalizar el saqueo musical en beneficio de las empresas de IA”, poniendo en riesgo la economía de los creadores.

Entre los músicos que participan en esta campaña se encuentran Annie Lennox, Damon Albarn (Blur/Gorillaz), Jamiroquai y Max Richter, quienes también aportaron grabaciones de salas de conciertos y estudios vacíos. La intención es representar el futuro incierto que se avecina si la legislación avanza.

Publicidad

El Ejecutivo laborista británico planea presentar formalmente el proyecto en 2026, con la intención de crear una excepción en la ley de derechos de autor que permitiría usar contenidos creativos para entrenar modelos de inteligencia artificial sin autorización ni compensación a los autores.

La industria cultural ha manifestado un fuerte rechazo a la iniciativa. Antes de este lanzamiento, McCartney, junto a Elton John, Coldplay, Dua Lipa y más de 400 figuras destacadas, firmaron una carta abierta solicitando al gobierno que frene la reforma y garantice la protección del sector musical en el Reino Unido.

Publicidad

Este rechazo está respaldado por un estudio de UK Music que revela que dos de cada tres artistas y productores consideran que la reforma representa una amenaza directa para la continuidad de sus carreras.